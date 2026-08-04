Bentley trình làng màu sơn tím Supernova Purple trên chiếc Continental GTC

Bentley vừa giới thiệu phiên bản độc nhất của mẫu mui trần Continental GTC nhằm kỷ niệm 80 năm kể từ ngày thương hiệu đặt trụ sở tại thành phố Crewe (Anh). Điểm nhấn của chiếc xe nằm ở lớp sơn tím chuyển sắc do bộ phận cá nhân hóa Mulliner thực hiện.

Chiếc Continental GTC đặc biệt sở hữu màu sơn ngoại thất Supernova Purple Ombre, kết hợp giữa hai tông màu Supernova Purple và Supernova Purple Dark. Hiệu ứng chuyển màu trải dài từ phần đầu đến đuôi xe, tạo nên diện mạo khác biệt so với những phiên bản Continental GTC thông thường.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép kết hợp cùng mô-tơ điện.

Bentley cũng bổ sung logo “80” trên thân xe với phong cách đồ họa chuyển sắc ngược, trong khi bộ mâm đa chấu được nhấn nhá bằng các chi tiết màu tím đồng điệu với ngoại thất. Khoang lái tiếp tục là nơi thể hiện dấu ấn cá nhân hóa của Mulliner. Tựa đầu ghế được thêu số “80”, còn bảng táp-lô xuất hiện hình ảnh trung tâm thiết kế Bentley tại Crewe được hoàn thiện bằng kỹ thuật phun thủ công.

Bentley vừa giới thiệu phiên bản độc nhất của mẫu mui trần Continental GTC nhằm kỷ niệm 80 năm.

Dù mang diện mạo khác biệt, mẫu xe độc bản này vẫn sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid giống phiên bản tiêu chuẩn. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép kết hợp cùng mô-tơ điện, cho tổng công suất 671 mã lực. Khối động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, giúp Continental GTC tiếp tục duy trì vị thế trong phân khúc grand tourer mui trần hạng sang.

Bentley chưa công bố giá bán chính thức của chiếc Continental GTC phiên bản kỷ niệm 80 năm. Tuy nhiên, nhiều khả năng chiếc xe độc bản này sẽ vượt mốc 400.000 USD, tương đương khoảng 10,5 tỷ đồng. Được phát triển bởi Mulliner, độc bản Continental GTC 80th Anniversary không chỉ là cột mốc đánh dấu lịch sử thương hiệu Anh quốc mà còn cho thấy xu hướng cá nhân hóa ngày càng được giới siêu giàu ưa chuộng.