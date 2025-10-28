Đây là cái nhìn sớm về diện mạo mới của Mazda3 2026

Một bản dựng kỹ thuật số được cho là thiết kế của Mazda3 Sedan 2026 đang gây chú ý trong cộng đồng yêu xe. Tác phẩm đến từ kênh YouTube AutoYa Interior đã phác họa một viễn cảnh đầy hấp dẫn cho mẫu sedan hạng C, gợi mở khả năng “lột xác” của Mazda3 sau nhiều năm gần như không thay đổi.

Ra mắt từ năm 2018, Mazda3 thế hệ thứ tư (mã BP) đã trải qua gần 6 năm tồn tại mà chưa có đợt nâng cấp thiết kế đáng kể nào. Dù vẫn là mẫu sedan chủ lực của Mazda tại thị trường Mỹ, doanh số gần đây cho thấy dấu hiệu hụt hơi — riêng tháng 9/2024 giảm tới 42,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, bản dựng Mazda3 2026 xuất hiện như một làn gió mới. Thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng rõ nét từ Mazda6e thuần điện vừa ra mắt tại châu Âu, với lưới tản nhiệt liền khối, cụm đèn LED mảnh và các đường dập nổi thanh thoát. Thân xe được tinh giản, mềm mại hơn, đậm chất thể thao, trong khi phần đuôi vẫn giữ cụm đèn hậu tròn đặc trưng nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn.

Bên trong, khoang nội thất được cho là vay mượn nhiều chi tiết từ CX-5 thế hệ mới, gồm màn hình trung tâm kích thước lớn, vô lăng thiết kế lại và giao diện điều khiển tối giản theo hướng cao cấp.

Dù chỉ là hình ảnh mô phỏng không chính thức, bản dựng Mazda3 Sedan 2026 vẫn khiến giới mê xe kỳ vọng về một đợt nâng cấp thực sự trong thời gian tới. Khi các đối thủ như Honda Civic hay Toyota Corolla liên tục làm mới để giữ vững vị thế, Mazda3 — vốn được yêu thích nhờ thiết kế tinh tế và cảm giác lái vượt trội — cũng cần một cú hích để trở lại đường đua doanh số.

Hiện Mazda chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về thế hệ tiếp theo của Mazda3. Tuy nhiên, với hàng loạt sản phẩm mới ra mắt trong năm 2024 như CX-5 thế hệ thứ ba và Mazda6e thuần điện, giới chuyên môn dự đoán Mazda3 2026 có thể sớm trình làng ngay trong năm 2025.