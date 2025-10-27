Xe ga 150cc mới của Pháp ra mắt giá 58 triệu đồng, thiết kế cổ điển kết hợp trang bị hiện đại

Mới đây, Peugeot đã giới thiệu mẫu xe tay ga Django 150 thế hệ thứ tư tại thị trường Trung Quốc. Với mức giá khởi điểm chỉ 15.800 nhân dân tệ (khoảng 58 triệu đồng), mẫu xe này đang thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng nhờ vào mức giá cạnh tranh và những trang bị hiện đại.

Peugeot Django 150 được phân phối với nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt, bao gồm Trắng Tuyết thanh lịch, Bạc Ánh Kim nổi bật, Vàng Lá Mùa Thu gợi nhớ mùa thu, Xanh Rừng Rậm với kết cấu mờ, và Đen Mạ Vàng tạo hiệu ứng cát kim loại dưới ánh sáng. Đặc biệt, quy trình sơn 5 lớp mới đã tăng độ bền sơn lên 20% và độ sáng phản chiếu của các chi tiết mạ crôm lên 15%.

Mẫu xe này được trang bị động cơ 150cc, 4 van, làm mát bằng nước, cho công suất tối đa 14,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm. Django 150 vẫn duy trì khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,6 giây, nhưng đã được cải tiến để tiết kiệm nhiên liệu hơn 8% so với thế hệ trước, đồng thời giảm độ ồn xuống 3dB và tăng nhẹ tốc độ tối đa.

Dù có giá bán thấp hơn Honda SH Mode, Peugeot Django 150 lại nổi bật hơn về dung tích động cơ và trang bị. Trong khi SH Mode chỉ có bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD nhỏ, Django 150 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình TFT màu sắc và khả năng kết nối với điện thoại di động.

Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey, cho phép mở khóa từ khoảng cách 2 mét. Đèn LED trên xe duy trì màu trắng ấm 5500K, trong khi hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, kết hợp với lốp Michelin City Grip, giúp giảm khoảng cách phanh trên đường trơn trượt tới 1,8 mét, mang lại sự tự tin cho người lái hơn so với Honda SH Mode chỉ có ABS ở bánh trước.

Thiết kế của Peugeot Django 150 cũng được chăm chút với những chi tiết cổ điển, như đèn pha tách rời được nâng cấp với thấu kính cảm biến ánh sáng thích ứng. Khách hàng còn có thể lựa chọn giữa đệm ghế da cổ điển hoặc đệm ghế chống trượt họa tiết kim cương, tạo nên sự sang trọng và tiện nghi cho người sử dụng.