Top 10 xe đạp giá đắt nhất hành tinh, có xe trị giá hơn 26 tỷ đồng

1. Xe đạp 24K Gold Extreme Mountain Bike có phong cách kiểu xe đạp đa địa hình, giá xe ước chừng khoảng 1 triệu đô la (26,3 tỷ đồng), được thiết kế với những thành phần bằng vàng thật 24K hoặc mạ vàng. Bên cạnh đó yên ngồi xe được bọc da cá sấu, và trên xe được đính 600 viên kim cương đen và 500 hột đá sapphire đắt tiền.

2. Trek Madone Butterfly do Damien Hirst thiết kế gây chú ý khi sử dụng cánh bướm thật, từng khiến tổ chức bảo vệ động vật PETA phản đối. Với thiết kế độc đáo màu hồng tím, chiếc xe từng được Lance Armstrong sử dụng tại Tour de France 2009. Xe có giá 500.000 đô la (13,17 tỷ đồng) và toàn bộ lợi nhuận đã được quyên góp cho quỹ từ thiện ung thư của Sotheby’s.

3. 24K Gold Men’s Racing Bike là chiếc xe đạp đua mạ vàng 24K của Rolls Royce được chế tác thủ công, thể hiện sự tinh tế và sang trọng. Từng chi tiết từ tay lái đến yên xe đều được dát vàng, đính kim cương và đá quý. Goldgenie đã hoàn thiện thủ công tỉ mỉ, mang đến vẻ ngoài lấp lánh và cảm giác thoải mái với lớp da cao cấp. Xe có giá niêm yết tới 393.000 đô la (10,35 tỷ đồng).

4. Trek Yoshitomo Nara Speed Concept có giá niêm yết 200.000 đô la (5,26 tỷ đồng) gây ấn tượng với thiết kế hoạt hình vui nhộn, khung xe xanh – vàng và hình vẽ trẻ em cùng UFO. Ngoài vẻ ngoài độc đáo, xe còn có tính năng linh hoạt, giúp di chuyển dễ dàng qua không gian hẹp.

5. Kaws Trek Madone có giá niêm yết 160.000 đô la (4,2 tỷ đồng), với thiết kế kết hợp giữa phong cách, hiệu suất và thiết kế khí động học tinh tế. Được Lance Armstrong chứng thực, xe nổi bật với họa tiết răng cưa độc quyền và khả năng vận hành linh hoạt. Trọng lượng nhẹ, yên và tay lái công thái học giúp người lái thoải mái và kiểm soát tốt.

6. Aurumania Gold Bike Crystal Edition có giá niêm yết 114.000 đô la (3 tỷ đồng). Phiên bản giới hạn của xe có khung mạ vàng siêu nhẹ và thiết kế tối giản nhưng sang trọng. Phiên bản pha lê được đính kim cương và đá quý, thủ công tỉ mỉ với yên da và tay lái may liền. Đây là tác phẩm xa hoa dành cho những người sành điệu thực sự.

7. Trek Madone 7 Diamond là mẫu xe đạp thể thao cao cấp với thiết kế chuyên nghiệp, khung sợi carbon và hàng loạt tính năng nổi bật. Xe được đính kim cương trên nan hoa, kèm tấm vàng trắng và vàng ở phần đầu khung, tạo nên vẻ ngoài sang trọng. Lần đầu ra mắt tại Gala của Quỹ Lance Armstrong, chiếc xe đã được đấu giá với giá 75.000 đô la (1,97 tỷ đồng).

8. Chrome Hearts X Cervelo Mountain Bike có giá niêm yết 60.000 đô la (1,58 tỷ đồng), gây ấn tượng với thiết kế gothic màu đen carbon và họa tiết trái tim, đá quý độc quyền. Với vẻ ngoài sang trọng như một tác phẩm nghệ thuật, xe được xem là món đồ trưng bày hơn là để sử dụng hàng ngày. Mức giá cao ngất ngưởng khiến nó trở thành lựa chọn dành riêng cho các nhà sưu tập siêu giàu.

9. Aston Martin Limited Edition One-77 Factor Cycle có giá niêm yết 39.000 đô la (1,027 tỷ đồng), là kết quả hợp tác giữa thương hiệu xe thể thao nổi tiếng và Factor Bikes, hướng đến giới đam mê xe đạp cao cấp. Xe sở hữu khung sợi carbon sang trọng, tích hợp cảm biến, hệ thống khí động học và công nghệ tiên tiến. Ngoài hiệu suất ấn tượng, xe còn hỗ trợ Wi-Fi và Bluetooth, mang lại trải nghiệm hiện đại và tiện nghi.

10. Lamborghini X Cervelo P5X Lamborghini Edition Bike có giá niêm yết 20.000 đô la (569,8 triệu đồng), là sản phẩm hợp tác của Lamborghini với Cervelo. Xe có số lượng độc quyền, chỉ sản xuất 25 chiếc trên toàn thế giới. Với thiết kế tối giản, khung chữ Y màu đen – vàng và khả năng khí động học vượt trội, xe mang đến hiệu suất ấn tượng và độ ổn định cao. Nhìn bề ngoài, nó giống như phiên bản xe đạp thu nhỏ của Bumblebee – mạnh mẽ và nổi bật.