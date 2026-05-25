Bất ngờ với những trường hợp ô tô hao xăng bất thường không phải do người lái

Nhiều chủ xe thường cho rằng mức tiêu thụ nhiên liệu tăng cao là hệ quả của việc tăng tốc đột ngột, phanh gấp hay thường xuyên di chuyển trong điều kiện ùn tắc. Tuy nhiên, không ít trường hợp ô tô hao xăng bất thường dù thói quen sử dụng của tài xế không thay đổi. Nguyên nhân có thể xuất phát từ các bộ phận kỹ thuật xuống cấp, lỗi hệ thống hoặc những yếu tố môi trường khó kiểm soát.

Lốp xe thiếu áp suất

Lốp non hơi là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến xe tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. Khi áp suất lốp thấp hơn tiêu chuẩn, diện tích tiếp xúc với mặt đường tăng lên, kéo theo lực cản lăn lớn hơn.

Điều này buộc động cơ phải tạo ra nhiều công suất hơn để duy trì cùng tốc độ, khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng đáng kể. Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ riêng việc áp suất lốp giảm 20-25% so với tiêu chuẩn cũng có thể khiến xe tốn thêm vài phần trăm nhiên liệu.

Lọc gió động cơ bị bẩn

Lọc gió động cơ có nhiệm vụ cung cấp luồng không khí sạch cho quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Khi bộ phận này bị bụi bẩn bít kín sau thời gian dài sử dụng, lượng không khí đi vào buồng đốt giảm xuống. Để duy trì khả năng vận hành, hệ thống điều khiển động cơ sẽ tăng lượng nhiên liệu phun vào, khiến xe hao xăng hơn bình thường.

Đây là lỗi khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua do xe vẫn vận hành tương đối ổn định.

Bugi xuống cấp hoặc đánh lửa kém

Bugi là bộ phận tạo tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí trong xi-lanh.

Sau thời gian dài sử dụng, điện cực bugi bị mòn khiến khả năng đánh lửa suy giảm. Quá trình cháy diễn ra không hoàn toàn làm thất thoát năng lượng, khiến động cơ phải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn để tạo ra cùng một công suất.

Ngoài hiện tượng hao xăng, xe còn có thể bị rung giật nhẹ hoặc khó khởi động.

Kim phun nhiên liệu bám cặn

Kim phun đóng vai trò đưa nhiên liệu vào buồng đốt dưới dạng sương mịn.

Sau thời gian dài sử dụng, cặn bẩn tích tụ có thể làm tia phun bị lệch hoặc không còn tơi đều như thiết kế ban đầu. Điều này khiến nhiên liệu cháy không hết, làm giảm hiệu suất động cơ và tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Tình trạng này thường xuất hiện trên những xe sử dụng nhiên liệu chất lượng thấp hoặc ít được bảo dưỡng.

Hệ thống phanh bị bó

Một chiếc xe có thể hao xăng đáng kể nếu các bánh xe luôn phải chịu lực cản từ hệ thống phanh.

Nguyên nhân có thể đến từ piston phanh bị kẹt, má phanh không hồi hết hoặc phanh tay điện tử gặp trục trặc. Khi đó, động cơ phải hoạt động nhiều hơn để thắng lại lực cản không cần thiết.

Dấu hiệu nhận biết thường là bánh xe hoặc vành xe nóng bất thường sau khi vận hành.

Điều hòa hoạt động quá tải

Trong những ngày nắng nóng, hệ thống điều hòa phải hoạt động với công suất cao để duy trì nhiệt độ trong cabin.

Máy nén điều hòa lấy năng lượng trực tiếp từ động cơ, khiến động cơ phải làm việc nhiều hơn và tiêu thụ thêm nhiên liệu. Mức tăng có thể dao động từ 5-15% tùy điều kiện thời tiết và cường độ sử dụng.

Đây là yếu tố khách quan mà người lái khó có thể kiểm soát hoàn toàn.

Thời tiết quá lạnh

Nhiệt độ môi trường thấp cũng có thể làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Khi khởi động trong điều kiện lạnh, động cơ cần nhiều thời gian hơn để đạt nhiệt độ vận hành lý tưởng. Trong giai đoạn này, ECU thường chủ động tăng lượng nhiên liệu phun vào để làm nóng động cơ nhanh hơn.

Do đó, mức tiêu thụ nhiên liệu trong mùa đông thường cao hơn so với thời tiết ấm áp.

Rò rỉ hệ thống tăng áp hoặc đường nạp

Đối với các mẫu xe sử dụng động cơ tăng áp, hiện tượng rò rỉ đường ống nạp hoặc áp suất tăng áp không đạt thiết kế cũng có thể khiến xe hao xăng.

Khi lượng không khí nạp thực tế thấp hơn tính toán, ECU thường tăng lượng nhiên liệu phun vào để bảo vệ động cơ. Kết quả là mức tiêu hao nhiên liệu tăng lên dù người lái không thay đổi cách vận hành.

Các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo nếu mức tiêu hao nhiên liệu tăng đột ngột từ 10% trở lên trong khi cung đường và thói quen sử dụng không thay đổi, chủ xe nên đưa xe đi kiểm tra. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân không nằm ở người cầm lái mà xuất phát từ các chi tiết kỹ thuật đang xuống cấp hoặc gặp sự cố.