Suzuki XL7 bản nâng cấp lộ diện

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu XL7. Những thay đổi đáng chú ý trên xe mới tập trung ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt được thiết kế lại với kích thước lớn hơn, sơn đen và sử dụng họa tiết mới, giúp mẫu xe mang diện mạo khỏe khoắn và hiện đại hơn. Logo Suzuki mạ crôm vẫn được đặt ở vị trí trung tâm.

Cản trước cũng được tinh chỉnh với các đường nét góc cạnh hơn, trong khi cụm đèn sương mù được bố trí trong hốc đèn hình chữ C mới. Các chi tiết như đèn pha, dải đèn LED ban ngày và nắp ca-pô gần như không thay đổi so với phiên bản trước.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L.

Ở thân xe, xe tiếp tục duy trì các đặc trưng quen thuộc như vòm bánh xe mở rộng, bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen, giá nóc và đường mái vuốt nhẹ về phía sau. Suzuki đồng thời bổ sung tùy chọn phối màu ngoại thất hai tông mới Ice Grayish Blue kết hợp mui xe màu đen.

Khoang nội thất của xe được tinh chỉnh khá nhiều về tiện nghi. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh Arkamys tiếp tục được duy trì, trong khi bảng táp-lô và tapi cửa được bổ sung các chi tiết trang trí mới nhằm tăng tính thẩm mỹ cho không gian cabin.

Ở các phiên bản cao cấp, Suzuki bổ sung thêm camera quan sát 360 độ và camera hành trình (DVR), góp phần nâng cao khả năng hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành.

Cung cấp sức mạnh cho xe tiếp tục là động cơ xăng, dung tích 1.5L. Trên các phiên bản cao cấp, động cơ này kết hợp với hệ thống hybrid nhẹ SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), hỗ trợ cải thiện hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

Khoang nội thất của xe được tinh chỉnh khá nhiều về tiện nghi.

Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Cikarang (Indonesia) trước khi phân phối tại thị trường nội địa và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trong khu vực. Hiện Suzuki chưa công bố kế hoạch đưa phiên bản nâng cấp này đến các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.