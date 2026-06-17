Xe máy điện Harley-Davidson mới lên kệ, giá từ 162 triệu đồng

LiveWire là thương hiệu được Harley-Davidson thành lập từ năm 2021 chịu trách nhiệm về sản xuất xe máy điện. Bộ đôi S4 Honcho được phát triển thông qua sự hợp tác giữa LiveWire và hãng xe Đài Loan Kymco, một trong những nhà sản xuất xe tay ga lớn trên thế giới, đồng thời là đơn vị nổi tiếng với công nghệ pin hoán đổi Ionex.

S4 Honcho Street được phát triển để đáp ứng nhu cầu lưu thông hợp pháp trên đường phố như đèn pha, đèn hậu, đèn báo rẽ, gương chiếu hậu và bảng đồng hồ hiển thị thông tin. Trong khi đó, phiên bản S4 Honcho Trail hướng đến mục đích sử dụng địa hình với thiết kế lược giản tối đa. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai phiên bản nằm ở bộ lốp, khi bản Trail sử dụng lốp gai chuyên dụng cho địa hình còn bản Street được trang bị lốp thiên về khả năng bám đường trên mặt nhựa.

Về khả năng vận hành, cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ truyền động điện chung kết hợp với hai bộ pin tháo rời dung lượng 1,74 kWh. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có thể di chuyển quãng đường khoảng 85 km trong điều kiện sử dụng thông thường. Nếu duy trì tốc độ ổn định khoảng 32 km/h, phạm vi hoạt động có thể tăng lên đến gần 118 km sau mỗi lần sạc đầy.

Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, LiveWire S4 Honcho vẫn mang lại hiệu suất đáng chú ý với tốc độ tối đa đạt 95 km/h. Xe chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 lên 48 km/h, mức hiệu năng được đánh giá tương đương nhiều mẫu pit bike sử dụng động cơ xăng 125 cc trên thị trường hiện nay. Thời gian sạc pin từ 20% lên 80% được công bố ở mức khoảng 2 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Nhờ loại bỏ nhiều trang bị phụ trợ, phiên bản Trail có trọng lượng chỉ 114,7 kg, nhẹ hơn khoảng 6 kg so với phiên bản Street. Chiều cao yên xe lần lượt ở mức 736,6 mm và 762 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người lái, đặc biệt là những người có vóc dáng nhỏ hoặc người mới tiếp cận mô tô.

Tại Anh, phiên bản Trail có giá khởi điểm 4.599 bảng Anh (khoảng 162 triệu đồng), trong khi bản Street được niêm yết ở mức 4.999 bảng Anh (khoảng 176 triệu đồng).