Harley-Davidson cổ gần 100 năm tuổi được độ động cơ điện độc nhất

Nam diễn viên Jason Momoa tiếp tục khiến giới chơi xe bất ngờ khi bổ sung thêm nhiều dự án điện hóa độc đáo vào bộ sưu tập cá nhân. Sau chiếc Rolls-Royce Phantom II chạy điện đời 1929 và mẫu Bentley Blower EV cỡ nhỏ đặt riêng, ngôi sao của loạt phim Aquaman vừa hoàn thành việc cải tạo một loạt mô tô Harley-Davidson gần 100 năm tuổi cùng hai chiếc Land Rover cổ theo hướng thân thiện với môi trường.

Các dự án mới được thực hiện bởi Electrogenic, công ty chuyên chuyển đổi xe cổ sang hệ truyền động điện có trụ sở tại Anh. Đơn vị này từng xuất hiện trong mùa thứ hai của series tài liệu On The Roam do chính Momoa thực hiện.

Những chiếc Harley-Davidson cổ sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV),

Điểm đáng chú ý nhất trong lần hợp tác này là sự xuất hiện của những chiếc Harley-Davidson cổ sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV), điều hiếm thấy trên các mẫu mô tô được sản xuất cách đây một thế kỷ.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong như nhiều dự án điện hóa xe cổ khác, Electrogenic lựa chọn phương án giữ lại động cơ nguyên bản trên hai chiếc Harley-Davidson Model JD sản xuất các năm 1924 và 1927.

Hai chiếc Harley-Davidson Model JD sản xuất các năm 1924 và 1927 ược bổ sung thêm một động cơ điện công suất khoảng 15 mã lực (11 kW).

Hai mẫu xe này được bổ sung thêm một động cơ điện công suất khoảng 15 mã lực (11 kW), cho phép vận hành ở chế độ thuần điện hoặc kết hợp cùng động cơ xăng nguyên bản công suất khoảng 20 mã lực.

Người lái có thể lựa chọn sử dụng động cơ điện, động cơ đốt trong hoặc kết hợp cả hai hệ truyền động tùy điều kiện vận hành.

Người lái có thể lựa chọn sử dụng động cơ điện, động cơ đốt trong hoặc kết hợp cả hai hệ truyền động tùy điều kiện vận hành.

Đáng chú ý, mô-men xoắn từ động cơ điện đạt khoảng 260 Nm, con số vượt xa sức mạnh của những chiếc mô tô cổ cùng thời. Nhờ đó, xe không còn cần sử dụng cần đạp khởi động truyền thống như trước.

Ngoài hai chiếc JD hybrid, Momoa còn sở hữu một chiếc Harley-Davidson Model FD đời 1921 được chuyển đổi hoàn toàn sang chạy điện sau khi động cơ nguyên bản được đánh giá là không còn khả năng phục hồi.

Riêng chiếc Harley-Davidson Model FD đời 1921 được chuyển đổi hoàn toàn sang chạy điện.

Cả ba chiếc mô tô đều sử dụng bộ pin dung lượng 2,7 kWh được giấu kín trong các hộc chứa đồ mang phong cách cổ điển. Theo Electrogenic, quãng đường di chuyển bằng điện có thể vượt 80 km sau mỗi lần sạc.

Hệ thống phanh cũng được nâng cấp theo tiêu chuẩn hiện đại nhằm tăng độ an toàn nhưng vẫn giữ gần như nguyên vẹn thiết kế nguyên bản của xe.

Không chỉ mô tô, Momoa còn mang tới Electrogenic hai chiếc Land Rover được giới sưu tầm đánh giá cao gồm một chiếc Series I sản xuất năm 1949 và một chiếc Dormobile 109 Series IIA đời 1961.

Khác với những chiếc Harley-Davidson hybrid, cả hai mẫu Land Rover đều được chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng năng lượng điện.

Hai chiếc Land Rover được giới sưu tầm đánh giá cao gồm một chiếc Series I sản xuất năm 1949 và một chiếc Dormobile 109 Series IIA đời 1961 đều được chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng năng lượng điện.

Jason Momoa từ lâu được biết đến là người có niềm đam mê đặc biệt với xe cổ. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên hiện trạng, nam diễn viên 46 tuổi đang theo đuổi xu hướng điện hóa các mẫu xe lịch sử nhằm kéo dài vòng đời sử dụng của chúng.

Trước loạt dự án mới nhất, Momoa từng gây chú ý khi chuyển đổi chiếc Rolls-Royce Phantom II đời 1929 sang hệ truyền động điện và đặt chế tạo một chiếc Bentley Blower EV cỡ nhỏ độc nhất.

Việc bổ sung thêm những chiếc Harley-Davidson hybrid gần 100 năm tuổi và các mẫu Land Rover chạy điện tiếp tục cho thấy hướng đi khác biệt của ngôi sao Hollywood, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong giới sưu tầm xe cổ: bảo tồn thiết kế nguyên bản nhưng kết hợp công nghệ hiện đại để phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày nay.