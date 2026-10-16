Harley-Davidson Sprint 440 - môtô mới lộ diện

Harley-Davidson hé lộ một mẫu môtô cruiser phổ thông mới với tên gọi Sprint 440. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Harley-Davidson và hãng xe Ấn Độ Hero MotoCorp. Xe phát triển dựa trên nền tảng động cơ 440 phân khối tương tự mẫu roadster Hero X440.

Harley-Davidson Sprint 440 - môtô phong cách cổ điển lộ diện. Ảnh: Harley-Davidson

Lấy cảm hứng từ dòng xe Harley-Davidson Sprint 250/350 xi-lanh đơn huyền thoại từ thập niên 1960, vốn được sản xuất bởi Aermacchi tại Italy, mẫu Sprint 440 mới kỳ vọng thâm nhập phân khúc môtô 400 phân khối, hướng đến những khách hàng lần đầu sở hữu.

Trong khi Hero X440 mang đậm chất roadster, Sprint 440 được thiết kế để tối ưu hóa sự thoải mái cho người lái với tư thế ngồi thoải mái, đặc trưng của dòng cruiser. Xe trang bị bình xăng hình giọt nước, khung phụ phía sau tinh chỉnh và yên xe khoét sâu, hứa hẹn mang lại chiều cao yên thấp hơn đáng kể so với mức 805 mm của X440. Sprint 440 dự kiến sử dụng vành trước 19 inch và vành sau 16 inch, tạo nên vẻ ngoài kéo dài và bệ vệ.

Sprint 440 nhiều khả năng sử dụng động cơ xi-lanh đơn 440 phân khối, làm mát bằng nước/không khí, công suất khoảng 27 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38 Nm tại 4.000 vòng/phút. Côn tay, hộp số 6 cấp.

Tuy nhiên, Sprint 440 có thể sẽ được tinh chỉnh lại động cơ để tăng cường khả năng phản hồi ở dải tốc độ thấp, phù hợp hơn với phong cách lái xe nhàn nhã của dòng cruiser. Xe cũng sẽ có ống xả hình côn nhỏ gọn hơn để tạo điểm nhấn khác biệt so với người anh em roadster.

Về hệ thống treo, Sprint 440 sẽ trang bị phuộc trước hành trình ngược (upside-down) và giảm xóc đôi phía sau, thay thế cho vẻ ngoài thể thao của X440 bằng một thiết lập cruiser truyền thống hơn. Hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh, tích hợp chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh, giữ nguyên theo thông số của X440.

Xe trang bị đèn pha tròn cổ điển, đồng hồ tròn. Ảnh: Harley-Davidson

Hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn bằng LED và cụm đồng hồ kỹ thuật số hoặc TFT cũng được dự đoán sẽ xuất hiện trên Sprint 440, có thể thừa hưởng các tính năng kết nối Bluetooth và điều hướng từ X440. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật và trang bị cuối cùng vẫn chưa được công bố chính thức.

Theo kế hoạch, Harley-Davidson Sprint 440 sẽ ra mắt đầu tiên tại thị trường Ấn Độ trong nửa đầu năm 2027. Sprint 440 sản xuất tại Ấn Độ.