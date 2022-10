So kè bộ ba xe mô tô thể thao giá rẻ tại Việt Nam

Nếu chưa có giấy phép lái xe hạng A2 (dành cho người lái xe máy có dung tích động cơ từ 175cc trở lên) nhưng vẫn muốn sở hữu cảm giác cầm lái một chiếc mô tô kiểu dáng thể thao (sportbike) đích thực, khách hàng vẫn có sự lựa chọn.

Tại Việt Nam, Yamaha, Suzuki và Honda đang phân phối những chiếc mô tô thể thao có dung tích động cơ dưới 175cc, có giá bán hợp lý.

Ba mẫu sportbike giá rẻ gồm Suzuki GSX-R150, Honda CBR150R và Yamaha R15 (từ trái qua)

Thông số

Các phiên bản được lựa chọn so sánh đều là cao cấp nhất của mỗi mẫu xe. Xét về giá bán, Yamaha R15M cao hơn hẳn so với 2 đối thủ Suzuki GSX-R150 và Honda CBR150R. Tuy nhiên nếu xem tiếp so sánh về trang bị và công nghệ phía dưới, sự chênh lệch này có thể xem là chấp nhận được.

Về kích thước, Yamaha R15M có vẻ như sẽ bề thế hơn đôi chút so với 2 mẫu xe đối thủ. Chiều dài cơ sở của xe cũng là lớn nhất. Tuy nhiên, chiều cao yên của Yamaha R15M có vẻ tương đối cao, trọng lượng xe cũng lớn nhất, sẽ khó chống chân hơn so với Suzuki GSX-R150 và Honda CBR150R.

Bên cạnh đó từ thông số lốp, có thể thấy loại trang bị cho Yamaha R15M có độ rộng tốt nhất. Từ đó có thể mẫu xe này sẽ bám đường hơn đôi chút khi vào cua sẽ bám đường, hấp thụ chấn động và mang lại sự ổn định, kiểm soát tốt hơn. Kể cả khi chạy ở tốc độ cao.

Yamaha R15M có các thông số rất tốt

Vận hành

Từ các thông số trên, có thể thấy Yamaha R15M sử dụng động cơ dung tích lớn hơn so với 2 đối thủ, công suất cho ra cũng là lớn nhất. Tuy nhiên, chênh lệch công suất so với Suzuki GSX-R150 là không nhiều, chỉ hơn 0,1 kW. Dù vậy, Yamaha R15M lại cho mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất, chỉ 2,3 lít/ 100 km.

Trong khi đó, Honda CBR150R dù công suất thấp nhất song mức tiêu thụ nhiên liệu lại cao nhất, lên tới 2,91 lít/ 100 km.

Suzuki GSX-R150 chỉ có Smartkey là trang bị hơn so với các đối thủ

Trang bị

Xét về các trang bị cơ bản, dường như Honda CBR150R và Yamaha R15M khá tương đồng và tốt hơn so với Suzuki GSX-R150. Cả 2 mẫu xe đều được trang bị đèn toàn bộ loại LED hiện tại, có phuộc trước hành trình ngược.

Trong khi đó, Suzuki GSX-R150 đèn hậu chỉ là loại halogen, phuộc trước cũng không phải dạng hành trình ngược. Nhưng bù lại, Suzuki GSX-R150 lại có chìa khoá smartkey hiện đại hơn so với 2 đối thủ được so sánh trong bài viết.

Yamaha R15M được đánh giá vượt trội hơn. Tuy nhiên giá bán cũng cao hơn nhiều so với đối thủ

Công nghệ và An toàn

Có thể thấy, Yamaha R15M tuy có giá bán cao nhất song cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và vận hành nhiều nhất. Một số công nghệ khiến Yamaha R15M vượt trội hơn so với đối thủ có thể kể tới như sang số nhanh không cần cắt côn, kiểm soát lực kéo giúp xe bám đường tốt hơn.

Thêm và đó, Yamaha R15M cũng có một số công nghệ thú vị như 2 chế độ hiển thị màn hình gồm Street Mode và Track Mode. Việc chuyển chế độ được thực hiện bằng nút bấm bên phải rất thuận tiện. Ở chế độ Street Mode, xe sẽ hiển thị nhiều thông số hơn so với Track Mode. Nhưng bù lại ở Track Mode, người dùng có thể bấm thời gian hoàn thành một vòng đua (nếu chạy trong trường đua).

Ngoài ra, chủ xe thông qua ứng dụng Y-Connect của Yamaha có thể theo dõi được thông tin, tình trạng, vị trí của xe. Đồng thời, cuộc gọi, tin nhắn hay email cũng sẽ hiển thị thông báo trên đồng hồ.

Công nghệ chống bó cứng phanh ABS 2 kênh (cả bánh trước và sau) cũng xuất hiện trên cả Yamaha R15M và Honda CBR150R. Công nghệ này giúp tăng khả năng an toàn khi phanh mới chỉ xuất hiện trên R15M, trong khi Honda CBR150R đã được trang bị từ lâu.

Honda CBR150R có giá chỉ nhỉnh hơn Suzuki GSX-R150 song công nghệ, trang bị tốt hơn. Tuy nhiên, công suất xe lại thấp hơn tương đối

Tổng kết

Nếu là người mới "nhập môn" chơi xe thể thao và yêu thích một chiếc xe sportbike thì cả 3 mẫu xe kể trên đều có thể lựa chọn.

Nếu yêu thích tốc độ, không quan tâm nhiều đến trang bị và công nghệ thì Suzuki GSX-R150 là sự lựa chọn bởi có giá bán tốt nhất. Nhưng nếu yêu thích công nghệ, trang bị thì Honda CBR150R rất đáng để cân nhắc.

Tuy nhiên, nếu tài chính dư dả, Yamaha R15M là sự lựa chọn đáng giá bởi xét về tổng thể dựa trên các thông số, mẫu xe này tỏ ra vượt trội hơn. Bên cạnh đó, đây là mẫu xe mới vừa được ra mắt nên vòng đời sẽ còn rất dài.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/so-ke-bo-ba-xe-mo-to-the-thao-gia-re-tai-viet-nam-d567236.htmlNguồn: https://xe.baogiaothong.vn/so-ke-bo-ba-xe-mo-to-the-thao-gia-re-tai-viet-nam-d567236.html