Honda trình làng xe ga NWT150 giá chỉ 55 triệu đồng, trang bị vượt mặt cả SH160i

Xe tay ga Honda NWT150 là kết quả hợp tác giữa Honda Nhật Bản và Wuyang Honda, nhà sản xuất liên doanh tại Trung Quốc. Chính vì vậy, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ chỉ được phân phối tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, khách hàng tại Việt Nam vẫn có thể mua xe dưới dạng nhập khẩu.

Về thiết kế, NWT150 mang phong cách thể thao hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED projector gồm 4 bóng, lấy cảm hứng từ các mẫu xe tay ga cao cấp như X-ADV và Forza 750, tạo nên vẻ ngoài cao cấp và mạnh mẽ. Xe được trang bị kính chắn gió lớn tách rời khỏi phần yếm trước, thiết kế này khá giống với ADV160, tuy nhiên không thể điều chỉnh độ cao. Trong khi đó, phần đuôi xe lại có thiết kế đơn giản hơn, gợi nhớ đến Honda Lead 125, mang lại cảm giác cân đối nhưng không quá hầm hố.

Về mặt tiện dụng, NWT150 có sàn để chân phẳng, giúp người lái thoải mái hơn trong quá trình di chuyển. Xe cũng sử dụng giảm xóc sau đôi, tăng độ ổn định và êm ái khi vận hành.

Honda NWT150 sử dụng động cơ EW15 dung tích 149cc, khác biệt hoàn toàn so với PCX160 đang được phân phối toàn cầu. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,4 kW và mô-men xoắn 14,4 Nm, cho khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông số, xe có trọng lượng 137 kg, chiều cao yên 746 mm, bình xăng dung tích 8,1 lít và mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 2,3 lít/100km. Cặp mâm trước 14 inch và mâm sau 13 inch với kích thước lốp giống như PCX160.

Về trang bị công nghệ, Honda NWT150 sở hữu hàng loạt tính năng hiện đại mà hiếm thấy ở phân khúc tay ga phổ thông. Xe có cụm đồng hồ TFT có khả năng kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Wi Link (thay vì Roadsync quen thuộc). Xe cũng hỗ trợ Khóa thông minh dạng thẻ NFC, mang lại trải nghiệm mở khóa hiện đại và an toàn.

Các trang bị an toàn hoàn thiện với phanh đĩa trước sau kèm ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control). Xe cũng được trang bị cảm biến áp suất lốp (TPMS), giúp người lái kiểm soát tình trạng lốp một cách chính xác.

Đặc biệt, NWT150 được trang bị camera hành trình trước và sau. Bên cạnh đó là hệ thống radar phát hiện điểm mù sử dụng công nghệ sóng milimet – một trang bị cực kỳ hiếm thấy trên xe tay ga. Hệ thống này có thể quét trong phạm vi 100 mét, theo dõi đồng thời tối đa 20 vật thể trong góc 150 độ quanh xe. Khi có phương tiện tiến sát từ hai bên, đèn cảnh báo sẽ hiển thị trên gương chiếu hậu, giúp người lái dễ dàng nhận biết và tránh các tình huống nguy hiểm khi chuyển làn.

Với tất cả những công nghệ tiên tiến kể trên, Honda NWT150 được bán tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm chỉ 14.980 nhân dân tệ - khoảng 55 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.