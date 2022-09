Kawasaki Z900 2023 trình làng, giá từ 260 triệu đồng

Kawasaki tại Ấn Độ mới đây đã chính thức giới thiệu phiên bản 2023 của mẫy naked bike Z900, đây đơn thuần là phiên bản cập nhật màu sắc mới với sự có mặt của bộ đôi màu Ebony/Metallic Matte Graphine Steel Gray và Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray.

Ngoài việc cập nhật màu sắc mới thì Kawasaki Z900 2023 không có nhiều thay đổi khi vẫn duy trì phong cách thiết kế Sugomi đặc trưng. Xe có kích thước tổng thể 2,070 mm x 825 mm x 1,080 mm, chiều dài cơ sở 1450mm và chiều cao yên 820mm và khối lượng 212kg. Z900 2023 cũng vẫn sử dụng đồng hồ TFT hiển thị màu đầy đủ, với khả năng thể hiện đầy đủ các thông số, và khả năng kết nối với smartphone thông qua bluetooth. Xe sẽ có 3 chế độ lái khác nhau cho người sử dụng có thể tùy chọn.

Z900 2023 vẫn sử dụng bộ khung Trellis chắc chắn với cặp phuộc Up Side Down đường kính 41mm và phía sau là hệ thống Back-link nằm ngang có thể điều chỉnh độ cứng/mềm của lò xo. Ngoài ra, đảm bảo an toàn cho Z900 2023 là hệ thống phanh đĩa đôi trước đường kính 300mm với kẹp phanh 4 piston, phía sau là phanh đĩa dơn 250mm. Bên cạnh đó, xe cũng được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi tiêu chuẩn, và Kawasaki Traction Control (Hệ thống kiểm soát lực kéo KCRT) đưa tới sự an toàn toàn diện.

Thế hệ Z900 2023 mới được tích hợp lốp chuyên dụng, dòng Sportmax Roadsport 2 của Dunlop. Kích thước lốp trước 120/70ZR17M/C (58W), lốp sau 180/55ZR17M/C (73W), giúp Z900 ABS 2020 vào cua ổn định hơn. Về sức mạnh xe vẫn sử dụng khối động cơ 4 xy lanh thẳng hàng với tổng dung tích 948cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 92.2 kW {125 PS} / 9,500rpm và mômen xoắn cực đại 98.6 N.m {10.0 kgf.m} / 7,700 rpm. Khối động cơ này cũng được tối ưu để đạt chuẩn khí thải EURO 5.

Giá bán của Kawasaki Z900 2023 tại Ấn Độ là 893.000 rupee - khoảng 260 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

