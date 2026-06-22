Xe ga 175cc thương hiệu Ý ra mắt giá 29 triệu đồng rẻ hơn Honda Vision

Thương hiệu xe nổi tiếng của Ý, Aprilia, vừa chính thức giới thiệu phiên bản SR 175 Tribute Edition với mức giá 1,21 lakh Rupee (khoảng 29,4 triệu đồng). Phiên bản đặc biệt này được thiết kế nhằm tri ân quân đội Ấn Độ, với màu sơn độc đáo và họa tiết ngụy trang lấy cảm hứng từ lực lượng vũ trang.

Đợt đặt hàng sớm cho Aprilia SR 175 Tribute Edition đã bắt đầu trên toàn quốc và dự kiến sẽ sớm được giao tới tay khách hàng. Mặc dù sở hữu màu sắc đặc biệt, phiên bản Tribute Edition vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể, các tính năng và thông số kỹ thuật giống như phiên bản thường.

Xe được trang bị đèn pha và đèn hậu LED hiện đại, cùng với bảng đồng hồ thông tin kỹ thuật số 5 inch TFT có màu, hỗ trợ kết nối Bluetooth. Người lái có thể dễ dàng truy cập định vị, cuộc gọi, âm nhạc và thông tin hành trình thông qua màn hình này. Về mặt an toàn, hệ thống ABS một kênh được trang bị tiêu chuẩn.

Aprilia SR 175 Tribute Edition sử dụng bánh xe 14 inch với vành màu cam nổi bật và lốp không săm. Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa đường kính 220 mm với ABS một kênh ở bánh trước, kết hợp với phanh tang trống ở phía sau.

Cấu hình này không hề thua kém so với các mẫu xe như Honda SH Mode hay Air Blade, trong khi giá của SR 175 Tribute Edition còn rẻ hơn cả mẫu xe ga "bình dân" Honda Vision. Hệ thống treo của phiên bản này sử dụng phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau.

“Trái tim” của Aprilia SR 175 Tribute Edition là khối động cơ xăng xi-lanh đơn có dung tích 174,4cc, sản sinh công suất tối đa 13 mã lực tại 7.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động CVT, giúp xe đạt tốc độ tối đa 95 km/h.

“Tiến lên phía trước với lòng dũng cảm chưa từng có, giống như những lực lượng bảo vệ chúng ta. Đó là tinh thần của Aprilia SR Tribute. Được chế tạo với ADN xe đua thuần túy của Aprilia, SR Tribute kết hợp khả năng tăng tốc nhanh chóng, khả năng điều khiển sắc bén và sự hiện diện mạnh mẽ trên đường phố như một lời tri ân dành cho những lực lượng bảo vệ đất nước. Được trang bị động cơ hp-e 175cc mạnh mẽ, kết hợp với công nghệ tiên tiến được thừa hưởng từ đường đua, SR Tribute sẵn sàng cho mọi cuộc chiến”, đại diện Aprilia cho biết.