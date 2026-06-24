Mazda công bố giá bán bộ đôi xe sang CX-60 và Cx-90 tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam đón nhận làn gió mới khi Mazda áp dụng chiến lược Mazda Premium thông qua bộ đôi SUV thế hệ mới: CX-60 (5 chỗ) và CX-90 (6-7 chỗ). Thay vì tiếp tục cạnh tranh ở nhóm xe phổ thông, thương hiệu Nhật Bản chọn tiếp cận nhóm khách hàng cao cấp bằng việc thay đổi toàn diện từ nền tảng khung gầm, hệ truyền động cho đến triết lý hoàn thiện nội thất.

Thay đổi mang tính cốt lõi trên Mazda CX-60 và CX-90 là kiến trúc khung gầm lớn với cấu trúc động cơ đặt dọc. Đây là cấu hình vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng SUV cỡ trung và cỡ lớn của các thương hiệu hạng sang châu Âu.

Khoang cabin của bộ đôi SUV mới được định hình theo xu hướng bất đối xứng và chú trọng chất liệu tự nhiên, lấy cảm hứng từ hai khái niệm thẩm mỹ truyền thống Nhật Bản là Kaicho (sự hài hòa) và Hacho (sự phá cách từ các yếu tố tự nhiên).

Bảng táp-lô được phát triển theo phương ngang để tối ưu không gian thị giác, trong khi bệ trung tâm được cắt dọc nhằm biểu thị cấu trúc hệ truyền động đặt dọc bên dưới. Các chất liệu hoàn thiện bao gồm gỗ Thích (Maple wood) có độ bóng tự nhiên, vải dệt cao cấp và các đường chỉ khâu cấu trúc hạt (Kakanui) mô phỏng kỹ thuật liên kết trên giáp Samurai cổ hoặc nút thắt Musubu.

Bộ đôi này sẽ là chất xúc tác quan trọng để đo lường mức độ sẵn sàng của thị trường.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp tích hợp ly hợp đa đĩa (loại bỏ biến mô thủy lực thông thường) cùng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian i-Activ AWD cấu hình ưu tiên lực kéo cầu sau. Tùy chọn động cơ: Xe có hai cấu hình chính bao gồm động cơ Mild-Hybrid 3.3L Turbo (6 xi-lanh thẳng hàng) đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và cấu hình Plug-in Hybrid (PHEV) kết hợp máy xăng 2.5L cùng mô-tơ điện.

Theo số liệu công bố, mức tiêu hao nhiên liệu chu trình hỗn hợp của phiên bản CX-60 3.3L HEV là 8.0L/100 km, phiên bản CX-90 3.3L HEV là 8.09L/100 km. Đáng chú ý, phiên bản hybrid cắm sạc CX-90 2.5L PHEV có mức tiêu thụ cơ sở đạt 2.37L/100 km nhờ bộ pin lithium-ion hỗ trợ sạc ngoài bằng nguồn điện dân dụng 220V kết hợp cơ chế tự hành sạc lại khi vận hành.

Mazda CX-60 và CX-90 là kiến trúc khung gầm lớn với cấu trúc động cơ đặt dọc.

Về mặt công nghệ và an toàn, bộ đôi này sở hữu hệ thống quét khuôn mặt tự động nhận diện người lái để căn chỉnh vị trí ghế, vô-lăng và gương. Gói an toàn chủ động i-Activsense được trang bị tiêu chuẩn, giúp CX-90 đạt các chứng nhận an toàn cao nhất như IIHS Top Safety Pick+ và đánh giá 5 sao từ NHTSA (Mỹ).

Việc định giá Mazda CX-60 từ 1,699 tỷ đồng và CX-90 tiệm cận mốc 2,3 tỷ đồng cho thấy rõ tham vọng thoát ly khỏi mác "xe phổ thông" của Thaco Mazda tại Việt Nam. Về mặt kỹ thuật, việc chuyển sang cấu trúc động cơ đặt dọc và dẫn động ưu tiên cầu sau là bước đi sòng phẳng để tối ưu cảm giác lái và phân bổ trọng lượng - những giá trị vốn là thế mạnh độc quyền của xe Đức.

Bảng táp-lô được phát triển theo phương ngang để tối ưu không gian thị giác.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của bộ đôi này không nằm ở hàm lượng công nghệ hay khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hệ thống Hybrid, mà nằm ở nhận thức thương hiệu (Brand Perception).

Trong phân khúc giá từ 1,7 đến 2,3 tỷ đồng, Mazda CX-60 và CX-90 sẽ phải đối đầu trực tiếp với các dòng SUV Mỹ, châu Âu có lợi thế về kích thước hoặc các thương hiệu xe sang nhập khẩu vốn đã định hình sâu sắc vị thế trong tâm trí khách hàng Việt. Bộ đôi này sẽ là chất xúc tác quan trọng để đo lường mức độ sẵn sàng của thị trường đối với một mẫu "xe Nhật cận sang".

Bảng giá chi tiết tất cả các phiên bản Mazda CX-60 và CX-90: