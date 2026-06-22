Honda Việt Nam xác nhận toàn bộ xe máy từ 1997 tương thích xăng E10

Mới đây, Honda Việt Nam (HVN) đã thông báo rằng toàn bộ các mẫu xe máy do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam từ năm 1997 đều tương thích với xăng E10 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thông tin này giúp xóa bỏ lo ngại của nhiều người dùng, đặc biệt là chủ sở hữu các dòng xe số phổ biến như Super Dream hay Wave Alpha, về việc liệu xe có thể sử dụng xăng E10 hay không. Với xác nhận từ nhà sản xuất, người dùng các mẫu xe đời cũ phân phối chính hãng tại Việt Nam có thể yên tâm sử dụng loại nhiên liệu này.

HVN cũng lưu ý, để phương tiện vận hành ổn định khi dùng xăng E10, người sử dụng nên đổ nhiên liệu tại các cửa hàng uy tín, đảm bảo chất lượng; đồng thời duy trì hệ thống nhiên liệu đúng theo thiết kế nguyên bản và thực hiện bảo dưỡng xe định kỳ.

Hiện Honda vẫn là nhà sản xuất xe máy lớn nhất tại Việt Nam. Theo báo cáo kinh doanh năm 2025, hãng đã bán ra 2.245.562 xe, chiếm 65,59% thị phần xe máy cả nước (tổng thị trường đạt 3.423.500 xe) và chiếm 85,5% doanh số của các thành viên thuộc VAMM (Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam), với tổng cộng 2.615.057 xe bán ra trong năm 2025.