Từng nói không với màn hình cỡ lớn, Mazda nay làm điều ngược lại trên CX-5 mới sắp về Việt Nam

Trong nhiều năm, Mazda là một trong số ít hãng xe kiên quyết đi ngược xu hướng "màn hình hóa" khoang lái khi vẫn trung thành với màn hình trung tâm cỡ nhỏ cùng núm xoay điều khiển đặt trên bệ tỳ tay. Tuy nhiên, trên CX-5 thế hệ mới, hãng xe Nhật Bản đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận khi loại bỏ núm xoay quen thuộc, đồng thời cắt giảm gần như toàn bộ nút bấm vật lý để chuyển sang giao diện cảm ứng với màn hình kích thước 12,9 hoặc 15,6 inch.

Sự thay đổi này ngay lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong bối cảnh không ít nhà sản xuất đang đưa các phím điều khiển vật lý trở lại nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng, Mazda lại cho rằng màn hình cảm ứng mới chính là giải pháp an toàn và thuận tiện hơn.

Trao đổi với tạp chí Drive của Australia, ông Koichiro Yamaguchi, Giám đốc chương trình phát triển CX-5, cho biết toàn bộ vị trí và giao diện của màn hình đã được nghiên cứu kỹ nhằm giảm thời gian người lái phải rời mắt khỏi đường.

Theo ông Yamaguchi, nếu sử dụng các nút bấm vật lý cho hệ thống điều hòa, cụm điều khiển sẽ buộc phải đặt thấp trên bảng táp-lô. Khi đó, người lái phải cúi xuống để tìm đúng một trong khoảng 15 nút bấm có hình dạng tương tự nhau, khiến sự tập trung bị gián đoạn lâu hơn. Trong khi đó, trên CX-5 mới, các chức năng điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt gió được cố định ở cạnh dưới màn hình, cho phép thao tác nhanh chỉ bằng một lần chạm mà không cần tìm kiếm qua nhiều menu.

Mazda cho rằng việc bố trí màn hình ở vị trí cao hơn kết hợp giao diện điều khiển cố định giúp giảm thời gian mắt tài xế rời khỏi đường, từ đó hạn chế nguy cơ mất tập trung khi lái xe. Hãng cũng đánh giá đây là cách tiếp cận trực quan, tương đồng với trải nghiệm sử dụng điện thoại thông minh nên người dùng sẽ dễ làm quen hơn.

Thực tế, việc đưa điều khiển điều hòa lên màn hình cảm ứng từng khiến nhiều tài xế không hài lòng. Tuy nhiên, cách bố trí của Mazda được đánh giá hợp lý hơn một số mẫu xe khác khi người dùng không cần thoát khỏi Apple CarPlay hoặc Android Auto để điều chỉnh nhiệt độ. Bên cạnh đó, hãng vẫn giữ lại các nút bấm vật lý dành cho chức năng sấy kính chắn gió và kính sau nhằm đảm bảo khả năng thao tác nhanh trong những tình huống cần thiết.

Quan điểm của Mazda hiện trái ngược với xu hướng của một số nhà sản xuất ô tô khác. Trước đó, Volkswagen từng thừa nhận việc đưa quá nhiều chức năng lên màn hình cảm ứng không được khách hàng đón nhận như kỳ vọng và đang đưa các nút bấm vật lý trở lại trên những mẫu xe mới. Hyundai cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì các phím điều khiển truyền thống nhằm nâng cao tính thân thiện với người sử dụng. Trong khi đó, Mazda, Tesla cùng nhiều hãng xe Trung Quốc vẫn kiên định với triết lý tối giản khoang lái bằng màn hình cỡ lớn.

Dù tin rằng đây là hướng đi phù hợp ở thời điểm hiện tại, Mazda vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh thiết kế trong tương lai. Ông Yamaguchi cho biết hãng sẽ tiếp tục thu thập phản hồi từ khách hàng về trải nghiệm thực tế trước khi quyết định có đưa các nút bấm vật lý trở lại hay không.

Mazda CX-5 thế hệ mới được dự đoán sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và trang bị, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ có giá bán cao hơn phiên bản hiện hành, vốn đang được nhiều đại lý giảm giá để kích cầu.