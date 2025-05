Giá xe ga Vespa Sprint giữa tháng 5/2025, khuyến mãi 7 triệu đồng

Vespa Sprint là dòng xe ga sở hữu nhiều điểm mạnh, điển hình với thiết kế góc cạnh thể thao và công nghệ hiện đại bật chất riêng. Hiện tại nhiều đại lý phân phối xe ga Vespa đang có chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn cho người mua xe Sprint.

Theo đó, khách hàng chọn Sprint sẽ nhận liền voucher tiền mặt lên đến 3 triệu đồng, cùng voucher dịch vụ gần 2,5 triệu đồng và voucher phụ kiện lên đến 1,5 triệu đồng. Như vậy, tổng khuyến mãi có thể lên đến 7 triệu đồng. Ngoài ra, người mua Sprint còn được hỗ trợ đăng ký, giao xe tận nhà và nhiều phần quà khác.

Bảng giá Vespa Sprint mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Khuyến mãi Vespa Sprint S 125 90 - Voucher giảm giá tiền mặt 3 triệu đồng

- Voucher dịch vụ gần 2,5 triệu đồng

- Voucher phụ kiện lên đến 1,5 triệu đồng Vespa Sprint Carbon 125 84,6 Vespa Sprint Tech 150 119 Vespa Sprint Tech 125 103 Vespa Sprint S TFT 125 96,9 Vespa Sprint S TFT 150 110 Vespa Sprint S 150 97,8 Vespa Sprint S 125 83,3 Vespa Sprint 125 81

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Vespa, thương hiệu xe tay ga huyền thoại đến từ Ý, tiếp tục khẳng định vị thế với mẫu Sprint, một dòng xe ga mang đậm tinh thần thể thao và khát vọng dẫn đầu xu hướng. Dành cho những người trẻ bản lĩnh, yêu thích sự khác biệt và kiên định theo đuổi cá tính riêng, Sprint không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống hiện đại.

Vespa Sprint nổi bật với vẻ ngoài năng động nhưng không đánh mất nét thanh lịch vốn là "DNA" của Vespa. Phiên bản mới của Sprint hiện nay giữ nguyên những đường nét cổ điển đặc trưng như: Đèn pha hình lục giác hiện đại; Yên xe mềm mại, thiết kế tinh tế; Đầu xe hình đa giác, các đường cắt sắc nét, tạo nên vẻ mạnh mẽ, cá tính.

Toàn bộ thân xe được làm bằng thép nguyên khối, đi kèm gương chiếu hậu sơn đen sang trọng. Những chi tiết nhỏ như viền đỏ ở phần cà vạt trước, ốp ống xả đen mờ, tay dắt sơn bóng và mâm xe đồng bộ màu góp phần hoàn thiện vẻ ngoài thể thao và cao cấp.

Xe được trang bị động cơ công nghệ tiên tiến loại i-Get 125cc, kết cấu 4 thì, 3 van, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho phép Sprint đạt công suất tối đa 7,9 kW tại 7.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 10,4 Nm tại 6.000 vòng/phút. Cấu trúc tối ưu từ bộ lọc gió đến ống xả giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và giảm độ ồn – mang lại trải nghiệm lái mượt mà và thú vị trên mọi hành trình. Phiên bản Sprint 150 sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn với công suất tối đa 9,5 kW tại 7.750 vòng/phút.

Vespa Sprint được tích hợp nhiều tính năng tiên tiến như: Khóa từ chống trộm an toàn; Màn hình LCD 4.3 inch hiển thị rõ ràng; Hệ thống đèn LED toàn phần, tăng khả năng chiếu sáng; Tay lái thiết kế công thái học, mang lại cảm giác điều khiển nhẹ nhàng, thoải mái. Ngoài ra, xe còn có: Sàn để chân ốp cao su chống trượt; Yên xe êm ái với các rãnh nổi, hỗ trợ thoải mái khi lái lâu; Cốp rộng rãi, chứa được mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân, có thể tháo rời để vệ sinh tiện lợi.

Đáng chú ý, Sprint có nhiều tính năng an toàn và vận hành vượt trội. Sprint được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp xe bám đường tốt, an toàn ngay cả khi phanh gấp. Bên cạnh đó, xe còn có: Hệ thống truyền động mới giảm tiếng ồn; Cánh tay đòn 2 chiều và khối giảm chấn kép giảm rung tới 40% ở các điểm tiếp xúc như sàn để chân, yên xe và tay lái; Giảm xóc ESS (Enhanced Sliding Suspension) hạn chế rung lắc, tăng độ ổn định và êm ái cho cả người lái và người ngồi sau; Khung sườn thép cao cấp, đảm bảo độ cứng cáp và an toàn khi xảy ra va chạm.

Nhìn chung, Vespa Sprint là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế Ý tinh tế, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội. Dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe ga không chỉ tiện nghi cho di chuyển hằng ngày mà còn thể hiện cá tính, Sprint chắc chắn là lựa chọn xứng đáng.