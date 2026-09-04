Xe châu Âu Skoda Slavia giảm giá còn 380 triệu đồng tại đại lý

Theo tư vấn bán hàng, giá xe Skoda Slavia Active tại một số đại lý hiện dao động khoảng 380 - 390 triệu đồng, tùy chính sách. Như vậy, khách hàng có thể được giảm 78 - 88 triệu đồng so với giá niêm yết. Một số xe được chào bán thông qua các đại lý kinh doanh xe đã qua sử dụng, song người bán cho biết đây là xe mới 100%, vẫn còn nguyên nilon bảo vệ.

Không chỉ bản tiêu chuẩn, hai phiên bản cao hơn là Slavia Ambition và Style cũng đang được giảm giá khoảng 53 - 56 triệu đồng. Giá niêm yết của hai phiên bản này lần lượt là 528 triệu và 568 triệu đồng.

Với mức giá mới, Skoda Slavia Active đang có lợi thế đáng kể khi đặt cạnh các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Dù những mẫu xe này cũng thường xuyên được hãng và đại lý áp dụng chương trình ưu đãi, giá bán thực tế của phiên bản tiêu chuẩn nhìn chung vẫn ở mức trên 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, lợi thế về giá của Skoda Slavia có thể thay đổi nếu các đối thủ tiếp tục tung chương trình kích cầu trong tháng 9. Phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam hiện cạnh tranh khá gay gắt, khi nhiều mẫu xe liên tục được giảm giá để thu hút khách hàng.

Slavia Active là phiên bản thấp nhất nên trang bị khá cơ bản. Xe sử dụng đèn pha halogen, mâm 16 inch, ghế nỉ, chìa khóa cơ và điều hòa chỉnh cơ. Bù lại, xe vẫn có màn hình giải trí trung tâm và vô-lăng tích hợp phím chức năng.

Về vận hành, Slavia sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0L, cho công suất khoảng 113-115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm. Bản Active đi kèm hộp số sàn 6 cấp, trong khi hai phiên bản cao hơn sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Mẫu sedan này có chiều dài 4.541 mm, rộng 1.752 mm và chiều dài cơ sở 2.651 mm. Xe được phát triển trên nền tảng MQB A0 IN và sở hữu một số trang bị an toàn như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS/EBD/BA, camera lùi và 6 túi khí.

Sau gần một năm có mặt tại Việt Nam, Skoda Slavia vẫn phải cạnh tranh với những mẫu xe đã có vị thế vững chắc như Toyota Vios, Hyudai Accent và Honda City. Trong bối cảnh giá bán trở thành một trong những yếu tố quyết định, mức giá từ 380 triệu đồng có thể là cơ hội để mẫu sedan châu Âu này tiếp cận thêm nhiều khách hàng Việt.

Ảnh: Đại lý