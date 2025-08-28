Ra mắt Harley-Davidson X350 và X500 2025, giá từ 129 triệu đồng

Harley-Davidson tiếp tục mở rộng phân khúc xe phân khối nhỏ với bản cập nhật mới nhất, và chính thức ra mắt phiên bản màu "Xanh Vũ Trụ" cho hai mẫu X350 và X500 đời 2025 tại thị trường Nhật Bản. Giá bán của hai dòng xe này không đổi, khởi điểm khoảng 129 triệu đồng.

X350 và X500 là hai mẫu mô tô thể thao, phong cách và dễ điều khiển, lý tưởng cho người mới bắt đầu hoặc những ai đang tìm kiếm một chiếc xe phân khối lớn nhẹ, dễ sử dụng nhưng vẫn giữ chất Harley-Davidson. Cả hai được phát triển hợp tác cùng QJ Motor (Trung Quốc) và phân phối dưới thương hiệu Harley-Davidson chính hãng.

Harley-Davidson X350 sử dụng động cơ hai xi-lanh thẳng hàng 353cc, công suất 36 mã lực. Xe được trang bị phuộc ống lồng trước, giảm xóc đơn sau, phanh đĩa cả trước và sau, cùng hệ thống ABS tiêu chuẩn.

Trong khi đó, Harley-Davidson X500 thể hiện sự mạnh mẽ và thể thao. Dòng mô tô tầm trung X500 nâng cấp với động cơ I2 dung tích 500cc, sản sinh 48 mã lực. Xe trang bị phuộc trước hành trình ngược (USD), giảm xóc sau monoshock có thể điều chỉnh tải trước, cùng hệ thống phanh đĩa và ABS tiêu chuẩn. Thiết kế lấy cảm hứng từ dòng XR huyền thoại, mang đậm chất tracker cổ điển.

Cả hai mẫu xe đều gợi nhớ đến phong cách đặc trưng của XR750 và XR1200 với thiết kế mạnh mẽ, bụi bặm, khác biệt so với những mẫu Harley truyền thống.

Dù không sử dụng động cơ V-Twin đặc trưng và được sản xuất ngoài nước Mỹ, nhưng với mức giá hợp lý, trọng lượng nhẹ và hình ảnh thể thao, X350 và X500 đang dần trở thành lựa chọn phổ biến – đặc biệt với người mới chơi xe hoặc đang chuyển từ xe tay ga sang môtô phân khối lớn.

Với phiên bản 2025, X350 và X500 có các màu sắc mới như: xanh vũ trụ (thay thế cho màu bạc siêu thanh), cam năng động, trắng ngọc trai, và đen ấn tương. Nhờ có mức giá cạnh tranh, thiết kế hiện đại và dễ vận hành, X350 và X500 2025 là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn bắt đầu hành trình cùng Harley-Davidson.