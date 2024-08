Pin xe điện do Samsung phát triển có thể đạt hành trình 1000 km/lần sạc

Tại sự kiện SNE Battery Day 2024 Expo diễn ra tại Seul (Hàn Quốc) mới đây Samsung đã giới thiệu loại pin thể rắn do họ phát triển dành riêng cho các phương tiện tiện chạy điện (EV).

Theo giới thiệu của Samsung, pin thể rắn do họ phát triển có được mật độ năng lượng theo khối lượng đạt tới 500 Wh/kg, gấp đôi so với chuẩn phổ biến hiện nay chỉ là 200 Wh/kg, của Tesla cao nhất cũng chỉ là 300 Wh/kg. Do đó, trên thực tế viên pin của Samsung có thể cung cấp năng lượng lên tới hành trình 965 km cho một lần sạc.

Không chỉ thế, Samsung còn cho biết pin của họ còn có tuổi thọ lên tới 20 năm và có thể sạc đầy chỉ trong 9 phút (không phải từ 0 - 100% pin, mà thông thường các nhà sản xuất sẽ lấy con số từ 10% - 80% pin, hoặc 20% - 80%, bởi lẽ từ mức năng lượng 80% trở lên thường sạc sẽ giảm tốc để tránh việc pin bị quá nhiệt khi sạc. Samsung cũng cho biết hệ thống pin của họ sẽ đạt khối lượng nhẹ, và an toàn nhờ hệ thống ổn định nhiệt được thiết kế tối ưu.

Samsung cũng cho biết sẽ phối hợp với Toyota để phát triển mẫu xe điện và cho ra mắt chính thức vào năm 2027. Và do là dòng pin mới nên chắc chắn mức giá không rẻ, sản phẩm sẽ được áp dụng trước hết trên một chiếc Lexus chạy điện (Lexus là thương hiệu ô tô hạng sang mà Toyota phát triển).

Ngoài vấn đề về giá bán, thì để đạt được tốc độ sạc nhanh tới vậy thì cũng cần một hệ thống trạm sạc chuyên dụng có công suất gấp nhiều lần so với trạm sạc nhanh tiêu chuẩn hiện nay. Vấn đề này cũng sẽ tạo ra nhiều vấn đề cho việc phát triển cơ sở hạ tầng dành cho xe điện trong tương lai.

Tuy rất khó khăn nhưng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thì chắc chắn các vấn đề về pin của xe điện sẽ sớm được giải quyết trong tương lai gần, giống như cách SSD thay thế HDD.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]