Honda CB125T đời 1993 'zin đét', chủ xe vẫn giữ hoá đơn mua bằng 11,5 cây vàng

Mới đây, anh Đỗ Quang Tú (trú tại Phùng Hưng, Hà Nội) - người được giới chơi mô tô gọi với cái tên Tú Xiếc, khiến cộng đồng mê xe xuýt xoa khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh một chiếc Honda CB125T được giữ gìn rất cẩn thận và còn siêu mới.

Chiếc xe Honda mang màu sơn ghi đen "nòng súng" khá đặc trưng, cùng vẻ ngoài "zin" đến từng chi tiết khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ví đây như “báu vật” gợi nhớ thời hoàng kim của những mẫu mô tô Nhật Bản cổ điển.

Chiếc Honda CB125T màu đen "nguyên zin" được anh Tú trưng tại nhà riêng. Ảnh NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Đỗ Quang Tú cho biết, dòng Honda CB125T được coi là "huyền thoại" mô tô, xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng những năm 1980. Chiếc xe này đăng ký lần đầu năm 1993 tại TPHCM, vẫn được giữ nguyên biển 4 số.

"Tôi mua chiếc xe này từ năm ngoái từ một người chủ ở Sài Gòn. Trước đó, xe "phủ bụi" đã khá lâu, qua 32 năm mới chỉ lăn bánh 1.800km, tất cả phụ tùng trên xe đều nguyên bản và rất mới. Trên thị trường hiện nay khó có thể tìm được một chiếc Honda CB125T thứ 2 có số km lăn bánh thấp và chất xe tốt như vậy. Ngay khi chốt mua được, tôi đã chuyển về Hà Nội qua đường tàu hoả", anh Tú kể.

Xe vẫn mang biển 4 số của TPHCM với đầy đủ giấy tờ gốc. Ảnh NVCC

Chiếc Honda CB 125T của anh Tú có ngoại thất màu đen "nòng súng" còn sáng bóng. Xe sở hữu thiết kế kiểu naked bike với các đường nét góc cạnh theo xu hướng thiết kế chung của thập niên 80, đồng thời lấy cảm hứng trực tiếp từ đàn anh cao cấp Honda CB750F ở thời điểm đó.

Giấy chứng nhận đăng ký xe. Ảnh NVCC

Những mảng thân xe hình khối giúp tổng thể thiết kế trở nên mạnh mẽ, cá tính. Ở bên dưới bình xăng, CB125T lại sở hữu hệ khung thép gióng đơn rất chắc chắn. Toàn bộ các chi tiết từ đôi gương, cặp lốp đều nguyên bản theo xe từ năm 1993.

"Năm 1993, chính chủ ở Sài Gòn phải bỏ ra đến 11,5 cây vàng để mua chiếc xe này. Hoá đơn mua bán hiện vẫn được giữ cho đến ngày nay và tôi ép plastic treo luôn trên xe", anh Tú kể.

Các chi tiết đều nguyên zin, từ cặp gương, đôi lốp đến hoá đơn bán lẻ giữ từ năm 1993. Ảnh NVCC

Chia sẻ lý do sở hữu chiếc xe đặc biệt này, anh Tú tâm sự rằng Honda CB125T chính là "giấc mơ dang dở” từ thời thanh xuân - thuở mà anh cùng nhiều chàng trai Hà thành chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc xe ấy vụt qua phố.

"Những năm 1990, thanh niên 25-30 tuổi nào cưỡi lên chiếc CB125 này ra phố thì gái theo hàng đàn, cả Hà Nội đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không biết bây giờ cưỡi lên xe này có cô gái nào theo nữa không...", anh Tú hài hước.

Chiếc xe mới lăn bánh 1.857km và còn nguyên 2 chìa khoá zin. Ảnh NVCC

Năm tháng trôi qua, dù đã có trong tay nhiều mẫu mô tô cổ quý hiếm, nhưng trong lòng anh vẫn luôn đau đáu một nỗi nhớ, một khát khao được chạm tay vào “huyền thoại hai máy” từng khiến bao thế hệ mê mẩn này. Giờ đây, khi giấc mơ năm xưa đã thành hiện thực, với anh, đó không chỉ là một chiếc xe, mà là một phần ký ức tuổi trẻ được sống lại.

Cũng theo chủ xe này, đã có nhiều người đến hỏi mua xe với giá trên 400 triệu nhưng anh chưa bán. Lý do được anh đưa ra là "phải tìm được người phù hợp, có tình yêu mãnh liệt với xe cộ chứ không đơn giản chỉ là người có khả năng tài chính".

Chiếc xe này mua năm 1993 với giá trị 11,5 cây vàng, tương đương gần 1,7 tỷ đồng theo thời giá hiện nay. Ảnh NVCC

Honda CB125T là mẫu mô tô côn tay cỡ nhỏ ra mắt từ năm 1982, được coi là phiên bản với thiết kế hiện đại và thể thao hơn của những người anh em Rebel 125, CD hay CM125. Trong thập niên 1990, Honda CB125T được nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản về nước và được khá nhiều người ưa thích vì động cơ bền bỉ, trường dáng.