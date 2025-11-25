Nam công nhân cướp tiệm vàng, lấy tiền chuộc xe máy cho vợ

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, khoảng 18h30 ngày 23/11, tại một cơ sở kinh doanh vàng ở ấp Tân Phong, xã Châu Thành đã xảy ra vụ cướp giật tài sản. Đối tượng đã vờ hỏi mua một sợi dây chuyền vàng, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm trong lúc giao dịch đã giật sợi dây chuyền rồi lên xe tẩu thoát. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 128 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Trung Tín. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Sau thời gian truy xét, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Trung Tín (sinh năm 2000, trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang). Đến chiều 24/11, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Tín tại một nhà trọ ở Ấp 5, xã Tân Phước 3; đồng thời thu giữ nhiều trang sức vàng và các tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Tín khai đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Long Giang và sống trọ cùng vợ. Sau khi gây án, Tín về phòng trọ lẩn trốn.

Đến sáng 24/11, Tín thuê ô tô mang số vàng cướp được đến một cửa hàng trang sức ở xã Mỹ Lợi bán lấy 114 triệu đồng. Có tiền, Tín mua lại một số nữ trang, dùng phần còn lại để chuộc xe máy cho vợ, mua đồ điện tử và nạp tiền đầu tư tiền ảo, đánh bạc online.

Tín thừa nhận do thua lỗ từ đầu tư tiền ảo và cờ bạc nên đã mang xe máy của vợ đi cầm cố và nảy sinh ý định cướp giật để có tiền chuộc xe và tiếp tục đầu tư.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.