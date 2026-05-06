Vụ tay đua tử vong ở giải đua mô tô quốc gia, Giám đốc Công an TP Cần Thơ lên tiếng

Ngày 6-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp thường kỳ tháng 4 với các sở, ngành. Tại đây, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho hay Sân vận động Cần Thơ mỗi năm tổ chức các giải đua xe vào dịp 30-4, 2-9 hoặc đợt Tết.

Vừa qua, ở sân vận động này xảy ra tai nạn chết người tại Giải mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia lần thứ 2 năm 2026. "Qua kiểm tra, an toàn đường đua chưa đảm bảo. Vì vậy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần tham mưu UBND thành phố đề xuất chấm dứt giải đua xe này" - Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nói.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp

Theo Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thực trạng hiện nay là các "lò" cạnh tranh với nhau, đua bên ngoài là vi phạm pháp luật, nhưng vào đua giải trong sân vận động lại trở thành hợp pháp.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã có báo cáo kết quả sự cố kỹ thuật dẫn đến việc tay đua Đ.H.Q.H (SN 1997) tử vong tại Giải Đua mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026.

Theo đó, chiều 30-4, tại Sân vận động Cần Thơ, trong khuôn khổ vòng chung kết hệ chuyên nghiệp dòng xe Exciter 150cc, khi đang thực hiện vòng đua cuối cùng, tay đua Đ.H.Q.H tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ mất lái. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến H. không kịp phản ứng kỹ thuật, dẫn đến việc xe lật nhào và nạn nhân bị văng mạnh xuống mặt đường đua, sau đó bật về phía phao hơi.

Theo video ghi lại hiện trường, mặc dù sân đua đã bố trí hệ thống phao hơi, bao trấu giảm chấn và vận động viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nhưng do vận tốc lớn và lực va đập quá mạnh, anh H. đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Ngay lập tức, tổ y tế trực chiến đã thực hiện sơ cứu, cố định vùng cổ và chuyển nạn nhân đến bệnh viện nhưng do tình trạng quá nặng, tay đua trẻ đã qua đời vào rạng sáng 1-5.

Tay đua Đ.H.Q.H gặp tai nạn tại giải diễn ra vào ngày 30-4 và được nhân viên y tế sơ cứu. Nguồn: MXH

Sau sự cố này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị UBND TP Cần Thơ không tổ chức Giải đua mô tô toàn quốc "Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam năm 2026", dự kiến ngày 2-9, để rà soát, đánh giá sâu hơn về công tác chuyên môn và an toàn.