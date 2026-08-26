Phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, tài xế lúng túng cách đo

Từ ngày 27/8, CSGT sẽ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Quy định này đang gây nhiều ý kiến tranh cãi từ các tài xế, trong đó có người lo khó xác định khoảng cách bằng mắt thường, trong khi một số khác cho rằng đây là yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn.

Theo quy định, khi chạy ở tốc độ 60 km/h, xe phải cách xe phía trước tối thiểu 35 m; trên 60-80 km/h là 55m; trên 80-100 km/h là 70m và trên 100-120 km/h là 100m. Khi thời tiết xấu, mặt đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế, tài xế phải chủ động tăng khoảng cách.

Tài xế lo khó xác định, giữ khoảng cách an toàn

Anh Duy Khánh (Hà Nội), một tài xế thường xuyên di chuyển trên cao tốc, cho biết anh ủng hộ việc giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn có một số băn khoăn khi quy định được áp dụng nghiêm trong thực tế.

“Lái xe nhiều trên cao tốc thì ai cũng biết có những trường hợp xe phía trước đi chậm, không chạy theo tốc độ tối đa hoặc ôm làn tốc độ cao khiến các xe phía sau khó vượt. Nếu muốn vượt trong những tình huống như vậy, việc vừa giữ đúng khoảng cách vừa xử lý tình huống thực tế đôi khi không đơn giản”, anh Khánh nói.

CSGT ra quân xử phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT.

Theo tài xế này, trên cao tốc cũng thường xuất hiện tình huống một xe bất ngờ chuyển làn hoặc đi vào khoảng trống giữa hai xe. Khi đó, người đang chủ động giữ khoảng cách có thể phải điều chỉnh tốc độ liên tục.

“Nếu xe nào cũng duy trì khoảng cách tối thiểu 55m khi chạy trên 60 km/h thì cao tốc có bị ùn ứ hay không? Đây là điều tôi khá tò mò. Thực tế có rất nhiều tình huống không thể duy trì khoảng cách với xe phía trước mà nguyên nhân không hoàn toàn xuất phát từ tài xế phía sau”, anh Khánh chia sẻ.

Anh cũng cho rằng khoảng cách an toàn về mặt thực tế không phải lúc nào cũng có thể đánh giá đơn giản bằng một con số. Nếu xe phía trước đang chạy ổn định, đường thông thoáng và tầm nhìn tốt, khoảng cách nhỏ hơn 55m có thể vẫn đủ thời gian để xử lý. Ngược lại, nếu phía trước có nguy cơ chướng ngại vật hoặc xe đang chạy trong tình trạng khó quan sát, khoảng cách lớn hơn 55m chưa chắc đã loại bỏ hoàn toàn nguy hiểm.

“Tôi đã xem video hướng dẫn vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của CSGT và có những thời điểm khoảng cách giữa các xe cũng không dễ xác định bằng mắt thường là bao nhiêu mét. Điều này khiến tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng nên có hướng dẫn thật cụ thể về các tình huống bị xử phạt, để tài xế biết cách thực hiện đúng”, anh Khánh nói.

Một tài xế khác, anh Hoàng Kiên (ở Hà Nội), lại quan tâm nhiều hơn đến khả năng ước lượng khoảng cách. Theo anh, phần lớn tài xế không có cách nào đo chính xác 55m bằng mắt thường trong quá trình xe đang chạy.

“Ít người biết các cọc lan can bên đường cách nhau bao nhiêu mét để lấy làm mốc. Vậy tài xế phải ước lượng 55m với xe phía trước bằng cách nào? Nếu không có hướng dẫn trực quan, nhiều người sẽ khá lo lắng khi quy định được áp dụng”, anh Kiên nói.

Anh Kiên cũng đặt vấn đề đối với những xe được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có radar. Theo anh, mỗi hãng xe có thể thiết lập các mức khoảng cách khác nhau, trong khi nhiều mẫu xe phổ thông hoặc xe đời cũ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng ước lượng của người lái.

“Với xe có hệ thống tự động giữ khoảng cách, tài xế còn có thiết bị hỗ trợ. Nhưng với những xe thông thường, việc xác định chính xác khoảng cách 35, 55, 70 hay 100m bằng mắt thường là điều không dễ”, anh Kiên nhận xét.

"Đi cao tốc, đừng đợi bị phạt mới giữ khoảng cách..."

Đó là góc nhìn của anh Đỗ Xuân Thao (Hà Đông, Hà Nội), anh cho rằng việc giữ khoảng cách nên được nhìn nhận trước hết dưới góc độ an toàn, thay vì chỉ vì sợ bị xử phạt.

“Đừng đợi CSGT phạt mới giữ khoảng cách. Khi xe phía trước phanh gấp, gặp chướng ngại vật hoặc xảy ra sự cố bất ngờ, khoảng cách đủ lớn sẽ cho tài xế thêm thời gian phản ứng và xử lý”, anh Thao nói.

Theo anh, với tốc độ trên 60 đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu trong điều kiện thời tiết và mặt đường bình thường là 55m. Đây không nên chỉ được xem là một con số để tránh bị phạt mà cần trở thành thói quen khi đi cao tốc.

Quy định xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ ngày 27/8 đang dấy lên nhiều tranh luận. Ảnh: Hoàng Hà

Ở góc nhìn khác, anh Nguyễn Việt Hùng (Hà Nội) cho rằng việc xử phạt là cần thiết và bản thân anh ủng hộ việc duy trì khoảng cách an toàn khi đi cao tốc.

Theo anh Hùng, quy định về khoảng cách an toàn không phải mới được đưa ra, mà đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Việc CSGT thông báo trước thời điểm xử lý giúp người dân có thời gian tìm hiểu và điều chỉnh thói quen lái xe.

“Cao tốc vào những ngày lễ, Tết ai đi cũng biết, mật độ phương tiện rất cao. Khoảng cách tối thiểu 55m khi chạy trên 60 km/h nghe thì đơn giản, nhưng để duy trì liên tục trong thực tế lại là một bài toán khó”, anh Hùng nói.

Theo anh, một trong những tình huống gây áp lực cho tài xế là khi chủ động tạo khoảng cách an toàn nhưng liên tục có xe khác chuyển vào khoảng trống. Nếu tiếp tục giữ khoảng cách, tài xế có thể phải giảm tốc độ; nếu thu hẹp khoảng cách, lại đối mặt với nguy cơ mất an toàn và bị xử lý.

“Giữ sát thì lo tai nạn, mà lùi lại tạo khoảng cách mới thì liên tục có xe chen vào. Những lúc như vậy lái xe rất căng thẳng”, anh Hùng chia sẻ.

Các ý kiến cho thấy tài xế nhìn chung không phản đối việc xử lý lỗi không giữ khoảng cách, bởi mục tiêu cuối cùng là hạn chế tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Tuy nhiên, nhiều người mong muốn có hướng dẫn rõ ràng hơn về cách xác định khoảng cách và cách xử lý trong những tình huống thực tế như chuyển làn, vượt xe, bị phương tiện khác chen vào hoặc mật độ giao thông cao.