Điểm mới khi đổi GPLX: Quá hạn bao lâu phải thi lại?

Từ ngày 1/7/2026, Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực, quy định về sát hạch, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe (GPLX).

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về trường hợp GPLX ô tô quá thời hạn sử dụng. Tùy thời gian quá hạn, người dân có thể không phải sát hạch lại hoặc phải sát hạch lại một hoặc nhiều nội dung.

Theo quy định mới, người có GPLX ô tô các hạng quá thời hạn sử dụng dưới 30 ngày, tính từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ, không phải sát hạch lại lý thuyết khi thực hiện thủ tục cấp lại. Quy định này được đánh giá theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn GPLX để thực hiện thủ tục đúng thời gian, tránh để GPLX quá hạn kéo dài.

Trường hợp GPLX ô tô quá thời hạn sử dụng từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm, người có GPLX phải sát hạch lại lý thuyết trước khi được cấp lại.

Như vậy, mốc 30 ngày là thời điểm người dân cần đặc biệt lưu ý. Nếu để GPLX quá hạn từ đủ 30 ngày, thủ tục cấp lại sẽ phát sinh yêu cầu sát hạch lý thuyết.

Đối với GPLX ô tô quá thời hạn sử dụng từ đủ 1 năm trở lên, người dân phải sát hạch lại gồm lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Điều này đồng nghĩa thời gian GPLX quá hạn càng lâu thì nội dung sát hạch lại càng nhiều.

Người dân cần đặc biệt lưu ý thời hạn GPLX, bởi tùy thời gian quá hạn mà có thể phải thi lại lý thuyết hoặc cả lý thuyết, thực hành.

Thông tư 108/2026/TT-BCA cũng quy định việc quản lý GPLX theo hướng tập trung, số hóa dữ liệu.

Theo đó, Cục CSGT quản lý việc cấp, đổi, cấp lại GPLX trên toàn quốc. Dữ liệu từ Phòng CSGT được chuyển về Cục CSGT để quản lý tập trung và tích hợp GPLX trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân theo quy định.

Trong quá trình làm thủ tục, người dân có thể sử dụng ảnh từ dữ liệu căn cước thay cho việc phải cung cấp ảnh theo cách thông thường.

Đối với người đạt kết quả kỳ sát hạch, Cục CSGT cấp GPLX điện tử và tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử trong thời hạn 2 giờ kể từ thời điểm kết thúc kỳ sát hạch.

Nếu có nhu cầu nhận GPLX bằng vật liệu PET, Cục CSGT hoặc Phòng CSGT tổ chức in và trả GPLX trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Đối với thủ tục đổi GPLX, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng CSGT chuyển dữ liệu đến Cục CSGT trong thời hạn 1 ngày để quản lý tập trung và cấp, tích hợp GPLX. Trường hợp người dân có nhu cầu nhận bản PET, thời hạn in và trả GPLX là 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Người dân nên chủ động kiểm tra thời hạn GPLX, đặc biệt với GPLX ô tô có thời hạn, để thực hiện thủ tục đổi trước khi hết hạn.

Khi làm thủ tục cấp, đổi hoặc cấp lại GPLX, cần cung cấp thông tin chính xác, kiểm tra thông tin sau khi được cập nhật và sử dụng các kênh chính thống của cơ quan Công an.

Người dân không nên thông qua các đối tượng "cò" làm GPLX, không cung cấp tài khoản, mật khẩu hoặc mã xác thực cho người khác.