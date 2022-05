Nên mua Air Blade 160 hay Vario 160 (Click 160) nhập khẩu tốt hơn?

Mặc dù đã được giới thiệu nhưng phải 1 tuần nữa, vào 31/5 thì Air Blade 160 mới chính thức lên kệ tại các HEAD trên cả nước. Trong khi đó, Vario 160 - mẫu xe có các trang bị khá tương đương với Air Blade 160 hiện lại rất sẵn có trên thị trường khiến nhiều người đang phân vân nên mua luôn mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia này hay chờ khi Air Blade 160 bán ra chính thức?

Air Blade 160 vừa trình làng.

1. Giá bán

Hiện tại giá bán của Vario 160 (đã gồm VAT) đang được bán ra tại đại lý ở mức 57 triệu đồng đối với bản CBS và 67 triệu đồng với bán ABS.

Trong khi đó, giá bán Air Blade 160 ABS được Honda Việt Nam niêm yết ở mức 55,99 - 57,19 tùy phiên bản màu sắc. Tuy nhiên, đây chắc chắn chưa phải là mức giá cuối cùng tại đại lý vì các HEAD trước nay nổi tiếng hay nâng giá và với một chiếc xe "hot" như Air Blade 160 thì có lẽ mức chênh giá lên tới cả chục triệu đồng.

Do vậy, về giá bán thì cùng phiên bản ABS của Air Blade 160 và Vario 160 là tương đương nhau.

Vario 160 tại đại lý.

2. Thiết kế

Trong khi Vario 160 có những đường nét mạnh mẽ và đậm chất thể thao thì Air Blade 160 vẫn giữ được tính unisex cao với các đường nét lịch lãm. Dẫu vậy tùy cái nhìn mà bạn cảm nhận được xe nào đẹp hơn, tuy nhiên xét về tính tiện lợi thì Air Blade 160 có phần tối ưu hơn ở các khía cạnh như:

- Bình xăng được đặt ở phía trước (của Vario 160 đặt dưới yên xe)

- Cốp rộng rãi hơn với dung tích 23,5 lít (của Vario 160 là 18 lít)

- Giao diện đồng hồ LCD toàn phần thoáng và hiện đại

Bên cạnh đó, do được sản xuất tại Indonesia nên Vario 160 còn giá gắn biển số ở mặt nạ trước, điều này khiến người sử dụng mua về nếu muốn gọn hơn cần thay lại phần ốp này, tốn khoảng vài trăm nghìn đồng. Đương nhiên với Air Blade (sản xuất dành riêng cho thị trường Việt Nam) thì không mất thêm khoản chi phí này.

Động cơ eSP+ là điểm nhấn trên hai mẫu tay ga.

3. Động cơ

Mặc dù cùng được trang bị khối động cơ eSP+ 157cc mới nhưng Honda đưa ra những tùy chỉnh khác nhau khiến sức mạnh đạt được của các khối động cơ trên hai mâu tay ga này là khác nhau, cụ thể:

Air Blade 160 có công suất tối đa là 11,2kW tại 8500 vòng/phút (khoảng 15 mã lực) và mômen xoắn cực đại là 14,6Nm tại 6500 vòng/phút.

Vario 160 có công suất tối đa là 11,3kW tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 13,8Nm tại 7000 vòng/phút.

Điều này cho thấy Air Blade 160 có ưu thế hơn về khả năng tăng tốc mạnh mẽ tạo sự linh hoạt hơn khi di chuyển trong điều kiện ùn tắc tại đường phố Việt Nam, trong khi Vario 160 lại nhỉnh hơn về sự ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao.

Vario 160 có phanh đĩa cả phía sau.

4. Các trang bị

Mặc dù đều được trang bị chìa khóa thông minh SmartKey hiện đại nhưng về phần phanh an toàn thì Vario 160 lại nhỉnh hơn so với Air Blade 160. Cụ thể, Vario có phanh đĩa cả phía trước và sau, đồng thời có hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn. Trong khi đó, Air Blade 160 lại chỉ được trang bị phanh đĩa trước có ABS, trong khi phía sau vẫn là phanh tang trống.

Ngoài ra, lốp trên Vario cũng "béo" hơn so với Air Blade 160 điều này khiến chiếc xe ga từ Indoneisa có được sự ổn định hơn khi di chuyển, đặc biệt trong điều kiện offroad.

KẾT LUẬN

Vario 160 ABS mang tới sự lựa chọn thể thao, với các tính năng an toàn toàn diện hơn, tuy nhiên Air Blade lại có tổng thể chất lượng hơn đồng thời hợp điều kiện đường xá và thói quen người tiêu dùng Việt Nam. Hơn nữa, do được phân phối chính hãng nên Air Blade được bảo hành tới 3 năm với 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, điều này tạo sự an tâm hơn so với lựa chọn mua xe nhập khẩu từ các đơn vị tư nhân.

