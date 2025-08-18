MINI Cooper phiên bản đặc biệt JCW công bố giá bán hơn 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam

Đơn vị nhập khẩu chính thức của hãng xe Anh Quốc vừa giới thiệu bộ đôi MINI John Cooper Works (JCW) thế hệ mới tại Việt Nam, gồm MINI JCW 3-Cửa và MINI JCW Countryman ALL4. Đây là lần “lột xác” toàn diện của dòng xe hiệu năng cao MINI, kết hợp thiết kế thể thao, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ, hứa hẹn chinh phục giới yêu xe tốc độ.

Kể từ khi ra mắt năm 1959, MINI đã trở thành biểu tượng của thiết kế thông minh, nhỏ gọn và giàu phong cách. Dòng xe Cooper gắn liền với tên tuổi nhà thiết kế John Cooper, từng ba lần giành chiến thắng tại Monte Carlo Rally trong thập niên 1960.

John Cooper Works ra đời năm 2002, và khi MINI gia nhập tập đoàn BMW vào năm 2007, JCW được nâng tầm mạnh mẽ cả về thiết kế lẫn công nghệ. Đến nay, JCW đã góp mặt tại nhiều giải đua khắc nghiệt như Dakar Rally hay Nurburgring 24 Hours, khẳng định bản sắc “go-kart feeling” cho cảm giác lái phấn khích đặc trưng.

Phiên bản JCW 3 cửa sở hữu thiết kế tối giản nhưng đậm tính khí động học. Lưới tản nhiệt bát giác đen bóng, hốc gió đỏ nổi bật cùng logo JCW mới lấy cảm hứng từ đường đua. Xe trang bị mâm 18 inch Lap Spoke 2-tone, phanh hiệu năng cao màu đỏ và ống xả đơn đặt giữa kích thước lớn nhất lịch sử xe.

Khoang lái của cả hai mẫu JCW mới đều lấy cảm hứng từ tông màu đen - đỏ thể thao, với vô-lăng da JCW chỉ đỏ, ghế thể thao ôm sát, vật liệu da nhân tạo kết hợp vải dệt kim. Bảng điều khiển đồng điệu với phong cách đường đua.

Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình OLED 9,5 inch hiển thị trực quan, hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa cao cấp. Tính năng độc quyền Boost Mode cho phép xe đạt trạng thái vận hành thể thao tối đa trong 10 giây, mang lại cảm giác phấn khích khi tăng tốc. Các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như Driving Assistant Plus, camera toàn cảnh, HUD, chìa khóa Comfort Access và kết nối Connected+ Unlimited cũng được trang bị.

Dưới nắp ca-pô, JCW 3 cửa mang động cơ xăng, dung tích 2.0L TwinPower Turbo, cho công suất 231 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm. Kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp thể thao, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Đây là mẫu xe lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác lái thể thao trong kích thước nhỏ gọn.

Là mẫu xe lớn nhất trong danh mục MINI, JCW Countryman ALL4 cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và tính thực dụng. Ngoại thất bề thế với lưới tản nhiệt cỡ lớn, sọc đỏ dọc thân, mâm 20 inch Flag Spoke 2-Tone cùng cụm đèn hậu dọc Signature JCW.

Xe được trang bị động cơ xăng, cho công suất 317 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh thông minh ALL4, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5,4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Countryman ALL4 là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn một chiếc SUV gia đình nhưng vẫn giữ tinh thần tốc độ đậm chất JCW.

MINI JCW 3 cửa được phân phối chính hãng với giá 2,529 tỷ đồng, trong khi JCW Countryman ALL4 có giá 2,789 tỷ đồng. MINI sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, mang đến cho khách hàng cơ hội tận hưởng trọn vẹn DNA tốc độ của John Cooper Works.

Với sự hiện diện tại Việt Nam, bộ đôi MINI JCW thế hệ mới hứa hẹn trở thành lựa chọn khác biệt cho khách hàng trẻ, yêu thích cảm giác lái thể thao, đồng thời muốn khẳng định phong cách cá tính trên mọi hành trình.