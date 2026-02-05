Tài xế vi phạm giao thông xử lý “phạt nguội” qua iHanoi như nào?

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, hệ thống camera AI trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đang mang lại hiệu quả rất cao, không chỉ nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông mà còn phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Người vi phạm giao thông có thể xử lý “phạt nguội” qua iHanoi.

Đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý vi phạm sau:

Thứ nhất, trực tiếp đến trụ sở các Đội CSGT địa bàn để làm việc.

Thứ hai, xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi, không cần đến cơ quan Công an.

Hướng dẫn xác nhận & nộp phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng iHanoi.

Về quy trình xử lý vi phạm TTATGT qua ứng dụng iHanoi, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo vi phạm

Sau khi phát hiện hành vi vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông tin và hình ảnh vi phạm đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi.

Bước 2: Tra cứu thông tin vi phạm

Người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục “Giao thông – Thông báo phạt nguội” để xem chi tiết thông tin, hình ảnh vi phạm TTATGT.

Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh vi phạm: người dân có thể đến trực tiếp cơ quan Công an để kiểm tra, đối chiếu lại.

Trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm: người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Hướng dẫn tạo chữ ký số trên ứng dụng MySign.

Bước 3: Lập và ký biên bản vi phạm hành chính

Căn cứ xác nhận của người vi phạm, cơ quan Công an lập biên bản vi phạm hành chính và gửi lại cho người vi phạm trên iHanoi.

Người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, ký số vào biên bản và gửi lại trên hệ thống.

Bước 4: Nhận quyết định xử phạt

Trên cơ sở biên bản đã được xác nhận, cơ quan Công an ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Bước 5: Nộp phạt trực tuyến

Người vi phạm kiểm tra lại thông tin (cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) và thực hiện nộp phạt qua mã QR tích hợp trên hệ thống.

Bước 6: Hoàn tất xử lý vi phạm

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị biên lai nộp phạt và tự động gửi về cơ quan Công an.

Cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt; đồng thời: Ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện (nếu có); Gỡ thông báo đăng kiểm đối với ô tô. Toàn bộ quy trình được thực hiện đúng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực TTATGT đường bộ trên ứng dụng iHanoi là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Người dân không phải trực tiếp đến cơ quan Công an, giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh, đồng thời góp phần minh bạch, đơn giản hóa thủ tục trong xử lý vi phạm TTATGT.