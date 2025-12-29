Mô tô giá rẻ 31 triệu đồng gây sốt nhờ loạt trang bị ấn tượng

Pulsar 150 là mẫu xe đường phố được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ, xe nổi bật với sự gọn nhẹ và sức mạnh vừa đủ cho nhu cầu di chuyển linh hoạt hàng ngày. Ở phiên bản mới được trình làng, Bajaj chủ yếu đưa tới những thay đổi về thiết kế trong khi các trang bị chức năng khác vẫn được giữ nguyên.

Điểm nhấn lớn nhất trên Pulsar 150 mới là việc được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, bao gồm đèn pha và đèn xi-nhan, giúp cải thiện khả năng quan sát và mang lại cảm giác hiện đại hơn cho mẫu xe vốn đã quen thuộc với người dùng. Bên cạnh đó, Bajaj cũng bổ sung các tùy chọn màu sơn và bộ tem đồ họa mới, tạo nên diện mạo trẻ trung và thể thao hơn, trong khi tổng thể thiết kế vẫn giữ nguyên những đường nét đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng Pulsar trong nhiều năm qua.

Về mặt kết cấu, phần lớn các chi tiết như bình xăng, tay lái, yên xe tách đôi, bộ mâm và ống xả hầu như không có sự thay đổi. Điều này cho thấy Bajaj vẫn muốn duy trì bản sắc thiết kế quen thuộc, vốn được đánh giá cao về sự bền bỉ và tính thực dụng.

Ở khía cạnh vận hành, Pulsar 150 tiếp tục sử dụng động cơ xy-lanh đơn dung tích 149,5 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất khoảng 13,8 bhp và mô-men xoắn 13,4 Nm, kết hợp với hộp số 5 cấp. Các thông số kỹ thuật cơ bản được giữ nguyên, cho thấy mẫu xe này vẫn hướng đến sự ổn định và tin cậy hơn là những thay đổi mang tính đột phá.

Bajaj Pulsar 150 được bán ra tại thị trường Ấn Độ với mức giá khởi điểm từ 108.000 rupee - khoảng 31,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.