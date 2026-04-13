Vua tay ga Honda Forza 2026 ra mắt, "thách thức" mọi đối thủ

Ở phiên bản mới, Honda Forza 2026 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng xe này, với kiểu dáng hiện đại, đậm chất touring và hình ảnh cao cấp. Trong nhiều năm qua, Forza luôn là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc 250cc tại Nhật Bản, và ở lần nâng cấp này, mẫu xe tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thực dụng hơn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Điểm nhấn đáng chú ý trên Honda Forza 2026 là cụm đồng hồ TFT màu kích thước 5 inch, trang bị vốn đã xuất hiện từ bản cập nhật trước đó, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính hiện đại cho xe so với các thế hệ cũ. Tổng thể, mẫu xe vẫn hướng đến sự tiện nghi và công nghệ, phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu scooter đa dụng nhưng vẫn đảm bảo yếu tố cao cấp.

Về sức mạnh, Honda Forza 2026 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 4 van, dung tích 249cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 17 kW (tương đương 23 mã lực) tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24 Nm tại 6.250 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành êm ái và phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Các thông số kích thước của xe lần lượt là chiều dài 2.145 mm, rộng 750 mm và cao từ 1.360 đến 1.505 mm, chiều dài cơ sở 1.540 mm, chiều cao yên 780 mm và trọng lượng ở mức 186 kg. Bình xăng có dung tích 11 lít. Hệ thống phanh đĩa được trang bị cho cả bánh trước và sau, kết hợp với bộ lốp kích thước 120/70-15 phía trước và 140/70-14 phía sau, đáp ứng tốt yêu cầu vận hành ổn định.

Forza 2026 được bán tại thị trường Nhật Bản với mức giá 781.000 yên - khoảng 129 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.