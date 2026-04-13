Ford Everest bản máy xăng có thể ra mắt tại Việt Nam vào tháng sau

Ford Everest sắp bổ sung phiên bản máy xăng EcoBoost 2.3L tại Việt Nam, dự kiến ra mắt vào tháng 5/2026 hướng đến trải nghiệm vận hành êm ái trong đô thị. Mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest dự kiến sẽ bổ sung tùy chọn động cơ xăng vào danh mục sản phẩm tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Đây là bước đi đáng chú ý của Ford bởi từ trước đến nay, dòng xe này chỉ được phân phối với các cấu hình sử dụng động cơ dầu diesel truyền thống. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu người dùng đô thị đang dịch chuyển sang các dòng xe vận hành êm ái và ít tiếng ồn.

Thông tin về Ford Everest máy xăng bắt đầu gây chú ý khi dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của biến thể này trong danh sách đăng ký nhãn năng lượng. Dù phía Ford Việt Nam chưa đưa ra xác nhận chính thức, nhiều đại lý ủy quyền đã bắt đầu chào mời khách hàng đặt cọc. Theo lộ trình dự kiến, mẫu xe mới sẽ ra mắt vào tháng 5/2026 và bắt đầu bàn giao tới tay người dùng từ cuối tháng 6/2026.

Khối động cơ 2.3L EcoBoost trên xe Ford quốc tế cho công suất khoảng 280 mã lực.

Điểm khác biệt lớn nằm ở việc cấu hình máy xăng được cho là sẽ chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất - Ford Everest Platinum. Ở phiên bản này, động cơ dầu diesel sẽ được thay thế hoàn toàn bằng động cơ xăng EcoBoost, dung tích 2.3L tăng áp, tương tự khối động cơ đang được trang bị trên mẫu Ford Explorer.

Khối động cơ 2.3L EcoBoost trên các dòng xe Ford quốc tế thường cho công suất khoảng 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Nếu giữ nguyên thông số này khi về Việt Nam, Everest máy xăng sẽ mang lại hiệu suất mạnh mẽ và sự tĩnh lặng vượt trội cho khoang cabin. Tuy nhiên, đi kèm với động cơ mới có thể là hộp số tự động 6 cấp, thay vì loại 10 cấp đang áp dụng trên các bản máy dầu cao cấp hiện hành.

Song song với việc bổ sung bản máy xăng, Ford Everest vẫn duy trì các phiên bản động cơ diesel ở phân khúc thấp hơn để phục vụ nhóm khách hàng truyền thống. Các phiên bản máy dầu này dự kiến cũng được nâng cấp đồng bộ về thiết kế ngoại thất và bổ sung thêm các tính năng an toàn, tiện nghi nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Thông số tiêu hao nhiên liệu mới trên xe Ford Everest.

Việc đa dạng hóa tùy chọn động cơ là bước đi linh hoạt của Ford nhằm tiếp cận nhóm khách hàng gia đình sử dụng xe chủ yếu trong đô thị. Động cơ xăng với đặc tính vận hành êm ái giúp tăng trải nghiệm mượt mà, đồng thời khắc phục được những hạn chế cố hữu của động cơ dầu về mùi và độ rung. Bên cạnh đó, trước áp lực từ các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe, việc bổ sung phiên bản máy xăng là thay đổi tất yếu để hãng xe Mỹ thích ứng với xu hướng thị trường.

Sự xuất hiện của Everest EcoBoost 2.3L không chỉ giúp Ford củng cố vị thế trước đối thủ trực tiếp Toyota Fortuner, mẫu xe vốn đã duy trì song song hai tùy chọn nhiên liệu từ lâu mà còn hứa hẹn làm thay đổi cục diện doanh số phân khúc SUV cỡ trung vào nửa cuối năm 2026. Thực tế, kể từ khi ra mắt thế hệ mới, Everest luôn duy trì sức cạnh tranh tốt nhờ sự tổng hòa giữa thiết kế và trang bị, thường xuyên dẫn đầu phân khúc về lượng xe tiêu thụ.

Theo báo cáo từ VAMA, trong 2 tháng đầu năm 2026, dòng xe này tiếp tục ghi nhận doanh số khả quan với hơn 2.100 xe bán ra toàn thị trường (bao gồm cả các phiên bản hiện hữu). Với đà tăng trưởng này cùng sự góp mặt của biến thể động cơ mới, Everest được dự báo sẽ tiếp tục duy trì áp lực lên các đối thủ cùng tầm giá trong thời gian tới.