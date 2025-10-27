Mini bike Honda Gorilla 125 sắp "hồi sinh" với trang bị ấn tượng hơn!

Thông tin này xuất hiện sau khi mẫu Monkey 125 đạt được thành công lớn ở cả thị trường Nhật Bản lẫn quốc tế, khiến giới yêu xe kỳ vọng rằng Honda sẽ tiếp tục phát triển dòng minibike của mình theo hướng mới mẻ và mạnh mẽ hơn.

Theo các nguồn tin ban đầu, Honda Gorilla 125 sẽ được phát triển dựa trên nền tảng của Monkey 125, nhưng mang phong cách cứng cáp, hầm hố và “đường trường” hơn. Mẫu xe được cho là sẽ có bình xăng lớn hơn, ghi-đông cao, yên dày, đèn pha tròn đi kèm khung bảo vệ, cùng nhiều trang bị mang hơi hướng adventure như bảo vệ tay lái và bộ khung chống đổ. Tổng thể thiết kế của Gorilla 125 vẫn giữ nét cổ điển quen thuộc, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với những người yêu thích du lịch bụi và những chuyến đi xa.

Các nguồn tin từ Nhật Bản, Indonesia và châu Âu đều cho biết Honda đã đăng ký lại tên “Gorilla” tại nhiều khu vực lớn như Mỹ, Ấn Độ và châu Âu. Điều này cho thấy khả năng rất cao rằng Gorilla 125 không chỉ là tin đồn mà thực sự đang nằm trong kế hoạch ra mắt của hãng.

Về mặt kỹ thuật, Gorilla 125 được cho là sẽ sử dụng động cơ đơn xy-lanh 125cc SOHC, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số 5 cấp. Khối động cơ này dự kiến cho công suất khoảng 9 đến 10 mã lực – tương tự với Monkey 125, vốn được đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Dù mang phong cách hoài cổ, Gorilla 125 vẫn được kỳ vọng trang bị nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống đèn LED toàn xe, bảng đồng hồ kỹ thuật số hoặc kết hợp analog và kỹ thuật số, phanh ABS (ít nhất ở bánh trước), và thậm chí có thể có hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control) tùy theo thị trường.

Giới thạo tin cho rằng Honda Gorilla 125 có thể sẽ được ra mắt tại một trong hai sự kiện lớn là EICMA 2025 hoặc Tokyo Motor Show 2025. Vì Thái Lan hiện là trung tâm sản xuất các dòng minibike của Honda, khả năng mẫu xe này được phân phối tại khu vực Đông Nam Á – trong đó có Việt Nam – là rất cao.

Nếu những thông tin trên trở thành sự thật, Honda Gorilla 125 hứa hẹn sẽ là một mẫu xe minibike đầy cá tính, kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển mạnh mẽ, thiết kế phiêu lưu, và các công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm độc đáo cho người yêu xe.