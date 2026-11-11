Loạt biển số siêu đẹp đấu giá có chủ, thu ngân sách nhà nước 12.500 tỉ đồng

Đấu giá biển số xe được thực hiện từ tháng 9/2023, đây là chính sách lớn của Nhà nước với nguồn tài nguyên này. Thời gian đầu, nhiều biển số siêu đẹp, ngũ quý được trả giá cao “ngất ngưởng”, nhưng nhiều người đã bỏ cọc.

Đến nay, hầu hết các phiên đấu giá biển số siêu đẹp, ngũ quý đều được đấu giá với mức giá hợp lý, không còn tình trạng đấu giá ảo, đẩy giá lên cao rồi bỏ cọc.

Loạt biển số siêu đẹp đấu giá có chủ.

Theo đại diện Cục CSGT, hàng loạt biển số ô tô trúng đấu giá cao trong năm năm 2026 hiện nay đã có chủ và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Trong đó, nổi bật là biển số 30B-999.99 có giá trị cao nhất tính đến thời điểm này của năm 2026 với 6,185 ti đồng, biển số 51L-999.99 giá 4,825 tỉ đồng, 30C-999.99 giá 4,505 tỉ đồng hay 51B-999.99 đấu thành công giá 4,055 tỉ đồng.

Đối với biển số xe máy, biển số 65AB-999.99 có giá trúng đấu giá 1,598 tỉ đồng, 50AA-999.99 là 1,390 tỉ đồng hay 99AA-999.99 giá 1,059 tỉ đồng. Những biển số ô tô, xe máy siêu đẹp được đấu giá thành công từ tháng 9/2023 đến nay đã thu ngân sách Nhà nước 12.500 tỉ đồng.

Riêng trong năm 2026 đã có 4.300 tỉ đồng được nộp ngân sách Nhà nước từ hoạt động đấu giá 150.000 biển số xe gồm 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số xe máy.

Cục CSGT cũng cho biết, thời điểm này của năm 2026, vẫn đang diễn ra Phiên đấu giá biển số xe thứ 11 với 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số xe máy. Trong đó, TP. Hồ Chính là địa phương dẫn đầu với 99.000 biển đẹp được niêm yết, Hà Nội với 88.115 biển, Hải Phòng 33.940 biển, Đồng Nai 32.680 biển...

Quy định về mức giá khởi điểm của một biển số ô tô từ 40 đến 500 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng. Trong khi đó, giá khởi điểm biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.