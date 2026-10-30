Honda trình làng xe ga Genio 2027: Lựa chọn thay thế Vision, giá từ 29,6 triệu đồng

Mẫu tay ga đô thị tiếp tục được phân phối với hai phiên bản CBS Special và CBS-ISS, cả hai đều được bổ sung thêm các màu sắc mới cho khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, các họa tiết trang trí cũng được tinh chỉnh theo hướng trẻ trung, kết hợp phong cách thể thao với nét cổ điển.

Ngoài việc bổ sung màu sắc và tem xe mới, Genio 2027 vẫn giữ các trang bị như phiên bản đang bán ra trên thị trường. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, dung tích 109,5cc, làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ eSP và phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 6,6 kW, tương đương khoảng 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Xe sử dụng hộp số tự động V-Matic, đồng thời bánh xe 12 inch và thiết kế thân xe nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 59,1 km/lít, với bình xăng dung tích khoảng 4,2 lít, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 248 km theo điều kiện thử nghiệm của Honda.

Trang bị trên xe còn có đèn pha LED, đồng hồ kỹ thuật số và khoang chứa đồ dưới yên. Hệ thống phanh CBS được trang bị trên xe, trong khi bản CBS-ISS có thêm tính năng Idling Stop giúp giảm tiêu hao nhiên liệu khi thường xuyên dừng xe.

Tại Indonesia, Genio 2027 có giá bán khởi điểm từ 20,8 triệu rupiah - khoảng 29,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.