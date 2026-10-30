Đây là lỗi khi lái xe máy mà mức phạt tới 14 triệu đồng

Không khó để bắt gặp hình ảnh người đi xe máy vừa di chuyển vừa cầm điện thoại để gọi điện, lướt mạng xã hội hoặc xem phim. Việc sử dụng điện thoại trong lúc lái xe có thể khiến người điều khiển mất tập trung, giảm khả năng quan sát và phản ứng chậm trước những tình huống bất ngờ trên đường, từ đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Không chỉ đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông, hành vi này còn có thể khiến người vi phạm phải chịu mức phạt hành chính đáng kể.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy có hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Cụ thể, quy định nêu rõ:

"Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:... đ) Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác."

Đáng chú ý, nếu hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên đáng kể. Theo điểm b, khoản 10, Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.

"10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: ... b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 1; điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2; điểm b, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm c, điểm d khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a, điểm b, điểm h, điểm k khoản 9 Điều này."

Bên cạnh hình thức phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe. Cụ thể, theo điểm b, khoản 13, Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy thuộc trường hợp bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

"13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: ... b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 4; điểm a khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm;"

Như vậy, sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy không chỉ khiến người vi phạm bị xử phạt hành chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến điểm giấy phép lái xe. Đặc biệt, nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tiền có thể lên tới 14 triệu đồng, kèm theo hình thức trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Trong bối cảnh hệ thống camera giám sát giao thông ngày càng được triển khai tại nhiều tuyến đường, các hành vi vi phạm có thể được ghi nhận và xử lý theo quy định. Vì vậy, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe máy.

Khi có cuộc gọi hoặc cần sử dụng điện thoại, người điều khiển nên tìm vị trí được phép dừng, đỗ, bảo đảm an toàn rồi mới thực hiện. Đây là cách đơn giản để hạn chế nguy cơ tai nạn, đồng thời tránh những khoản phạt không đáng có.