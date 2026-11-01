Bộ đôi Isuzu D-Max và MU-X sẽ có động cơ diesel 2.2L tăng áp kép mới

Thương hiệu Isuzu vừa giới thiệu cỗ máy diesel I4 dung tích 2.2L tăng áp kép hoàn toàn mới tại thị trường Đông Nam Á. Với mã hiệu RZ4F-TCX cùng tên thương mại 2.2 Ddi MaxForce Biturbo, cỗ máy mới sở hữu sức mạnh vượt trội nhằm từng bước thay thế tùy chọn dung tích 3.0L vốn đã quen thuộc trên các dòng xe D-Max và MU-X.

Động cơ mới đại diện cho bước chuyển mình về mặt công nghệ của Isuzu, tập trung vào việc thu nhỏ dung tích xi-lanh nhưng đồng thời cải thiện hiệu suất vận hành và tối ưu lượng nhiên liệu tiêu thụ. Khác biệt hoàn toàn so với biến thể RZ4F-TC sử dụng tăng áp đơn ra mắt trước đó, cỗ máy RZ4F-TCX mới được tích hợp hệ thống tăng áp nạp kép kép dạng nối tiếp.

Isuzu vừa giới thiệu cỗ máy diesel I4 dung tích 2.2L tăng áp kép hoàn toàn mới.

Cấu trúc này kết hợp giữa một bộ tăng áp áp suất cao và một bộ tăng áp áp suất thấp trang bị công nghệ biến thiên cánh VGS, giúp duy trì sức kéo linh hoạt trên toàn dải vòng tua. Để đảm bảo khả năng vận hành bền bỉ dưới áp suất lớn, Isuzu đã tái thiết kế toàn bộ hệ thống làm mát và bôi trơn.

Các bề mặt piston được phủ vật liệu giảm ma sát đặc biệt, kết hợp cùng lòng xi-lanh gia cố kỹ lưỡng. Xe cũng sở hữu công nghệ kim phun nhiên liệu áp suất cao Gi-Boost đạt ngưỡng tối đa 250 MPa, giúp quá trình tơi xốp và đốt cháy nhiên liệu diễn ra hiệu quả hơn.

Tổng công suất đầu ra của động cơ dầu, dung tích 2.2L Ddi MaxForce Biturbo đạt 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh này truyền qua bộ biến mô thủy lực của hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp.

Dung tích 2.2L Ddi MaxForce Biturbo đạt 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Những thông số thực tế cho thấy động cơ 2.2L tăng áp kép hoàn toàn áp đảo cỗ máy 3.0L cũ (vốn chỉ đạt 188 mã lực và 450 Nm). Dữ liệu thử nghiệm từ nhà sản xuất khẳng định xe được trang bị động cơ mới cải thiện 5% thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, rút ngắn 12% thời gian tăng tốc nước rút ở dải 80-100 km/h và cắt giảm 8% mức tiêu hao nhiên liệu.

Xét trong mặt bằng phân khúc xe bán tải và SUV cỡ trung, thông số 201 mã lực cùng 500 Nm đưa động cơ mới của Isuzu ngang tầm với cỗ máy 2.8L của Toyota Hilux, đồng thời áp sát động cơ 2.0L Bi-Turbo trang bị trên các bản cao cấp của Ford Ranger (207 mã lực, 500 Nm).

So với đối thủ Mitsubishi Triton dùng máy 2.4L, cho công suất 201 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 480 Nm hay Nissan Navara dùng máy 2.3L, cho công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 450 Nm, cỗ máy của Isuzu thể hiện ưu thế rõ rệt về mặt sức kéo.

Việc ra mắt cỗ máy mới kéo theo sự thay đổi lớn trong cách phân bổ sản phẩm của Isuzu tại thị trường Thái Lan. Mẫu SUV gia đình MU-X chính thức loại bỏ hoàn toàn cỗ máy 3.0L mã 4JJ3-TCX. Khách hàng khi mua dòng xe này hiện chỉ có thể lựa chọn một trong hai biến thể động cơ 2.2L (tăng áp đơn hoặc tăng áp kép). Trong khi đó, dòng bán tải D-Max vẫn duy trì đủ ba tùy chọn động cơ bao gồm 3.0L, 2.2L tăng áp đơn và 2.2L tăng áp kép.

Tuy nhiên, các phiên bản lắp máy 3.0L đã bị thu hẹp đáng kể về số lượng, nhường vị trí chủ lực cho dải sản phẩm trang bị động cơ 2.2L thế hệ mới.