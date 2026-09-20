Lần đầu tiên Porsche mang hơn 100 xe trưng bày tại TP.HCM

Porsche Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện Porsche Together vào ngày 19/9 tại TP.HCM. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 mẫu xe Porsche, trong đó đáng chú ý là những mẫu GT và phiên bản giới hạn thuộc bộ sưu tập của các chủ xe trong nước.

Diễn ra trên khuôn viên rộng hơn 10.000 m², sự kiện được xây dựng như một ngày hội dành cho cộng đồng chủ xe và những người yêu thương hiệu Porsche. Đây cũng là lần đầu dàn xe Porsche GT cùng nhiều phiên bản đặc biệt được trưng bày trong một sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam.

Porsche Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện Porsche Together vào ngày 19/9 tại TP.HCM.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là khu vực trưng bày các mẫu Porsche hiệu năng cao và phiên bản giới hạn. Đây là những dòng xe vốn có số lượng hạn chế và thường xuất hiện trong bộ sưu tập của các nhà sưu tầm xe tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Porsche Together dành riêng một không gian cho Macan sử dụng động cơ đốt trong với chủ đề Macan và những người bạn. Các chủ xe Macan có thể tham gia bình chọn “Macan Icon”, trong khi khách tham quan cũng được góp tiếng nói lựa chọn chiếc xe nổi bật.

Khả năng vận hành của Macan cũng được thể hiện thông qua màn trình diễn kỹ thuật lái xe với sự tham gia của tay đua trẻ Sawer Hoàng Đạt cùng Porsche Macan GTS.

Không chỉ là nơi trưng bày xe

Với hơn 100 chiếc xe Porsche cùng góp mặt.

Ngoài những chiếc xe hiệu năng cao, sự kiện còn có khu vực Pit Stop mô phỏng hoạt động đua xe cùng không gian Porsche Lifestyle. Khách tham dự cũng có thể tham gia các hoạt động đa dạng. Qua đó, Porsche hướng tới việc kết nối cộng đồng chủ xe, các câu lạc bộ Porsche và những người yêu xe tại Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm di sản đua xe thể thao của Porsche. Với hơn 100 chiếc xe cùng góp mặt, Porsche Together được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện quy tụ Porsche đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong năm nay.