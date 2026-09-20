Benda Rock 707 ra mắt: Cruiser 73 mã lực, treo khí nén, giá gần 300 triệu đồng

Benda Rock 707 mang thiết kế cruiser đặc trưng với thân xe dài, yên thấp, bình xăng lớn và động cơ V-twin đặt lộ ra ngoài. Xe có chiều dài tổng thể 2.285 mm, chiều dài cơ sở 1.550 mm và trọng lượng ướt được công bố ở mức 235 kg.

Chiều cao yên tiêu chuẩn của xe là 705 mm dễ tiếp cận với nhiều khách hàng. Xe cũng còn được trang bị hệ thống treo khí nén phía sau cho phép điều chỉnh chiều cao yên trong khoảng 690-720 mm. Khi xe dừng, hệ thống có thể hạ phần đuôi xuống 30 mm, sau đó đưa xe trở lại chiều cao vận hành khi bắt đầu di chuyển.

Rock 707 sử dụng khung thép dạng ống, kết hợp gắp sau bằng nhôm. Phía trước là phuộc upside-down đường kính 41 mm, có hành trình 130 mm. Hệ thống treo sau sử dụng giảm xóc khí nén điều khiển điện tử hai buồng, với hành trình 50 mm. Cụm đồng hồ TFT 3,6 inch hiển thị đầy đủ thông số xe, và đồng thời xe cũng được tích hợp cổng sạc USB-A và USB-C.

Đi kèm với đó là bộ vành 16 inch và bộ lốp có kích thước lần lượt là 150/80-16 và 180/65-16 cho phía trước, sau. Xe sử dụng hệ thống phanh đĩa đường kính 320mm và heo phanh bốn piston với piston đường kính 32 mm cho phía trước và phía sau là đĩa phanh 260 mm cùng heo phanh hai piston, piston đường kính 34 mm. ABS và kiểm soát lực kéo được trang bị tiêu chuẩn.

Sức mạnh của Rock 707 đến từ khối động cơ V-twin dung tích 692 cc do Benda phát triển. Động cơ có đường kính xy-lanh 80 mm, hành trình piston 68,8 mm và tỷ số nén 11,5:1. Công suất tối đa đạt 73 mã lực, tương đương 54 kW, tại 9.000 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 68 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Động cơ được trang bị trục cân bằng nhằm giảm rung động và hệ thống bướm ga điện tử. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sáu cấp và dây đai truyền động. Rock 707 còn sử dụng côn chống khóa bánh sau khi dồn số nhanh. Bên cạnh đó là hệ thống côn điện tử BEC MK-III, cho phép tự động điều khiển côn khi khởi hành, sang số và dừng xe.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 5,3 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 16 lít, xe có phạm vi hoạt động hơn 250 km theo thông số của nhà sản xuất. Tốc độ tối đa đạt 180 km/h. Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, lượng phát thải CO2 ở mức 125 g/km.

Tại Đức, Benda Rock 707 có giá bán lẻ đề xuất 9.999 euro - khoảng 298,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.