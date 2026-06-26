Loạt lựa chọn xe máy điện giá rẻ dưới 19 triệu đồng

YADEA OVA – 18,19 triệu đồng

YADEA OVA hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới, với thiết kế nhỏ gọn, phong cách hiện đại và yên xe dài, mang lại tư thế ngồi thoải mái. Xe được trang bị động cơ TTFAR có công suất tối đa 1.450W, cho tốc độ tối đa 44 km/h và quãng đường di chuyển khoảng 80 km sau mỗi lần sạc.

Mẫu xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR 3 Plus 60V22Ah đạt chuẩn chống nước IPX7. Ngoài ra, OVA còn được tích hợp một số tiện ích như mở khóa bằng Bluetooth, cốp điện tử, chân chống ngắt điện tự động và hộc chứa đồ phía trước.

VinFast Evo Grand Lite – khoảng 16,7 triệu đồng

Sau chương trình ưu đãi, VinFast Evo Grand Lite có giá niêm yết 19,9 triệu đồng (đã bao gồm pin và bộ sạc), tuy nhiên đang được khuyến mãi sâu dịp hè khiến giá sản phẩm giảm đáng kể.

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 1.900W, tốc độ tối đa 48 km/h cùng hai chế độ lái ECO và SPORT. Bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh cho quãng đường khoảng 70 km mỗi lần sạc và có thể nâng lên gần 200 km nếu lắp thêm pin phụ theo công bố của nhà sản xuất.

Evo Grand Lite cũng hỗ trợ kết nối eSIM để quản lý xe qua điện thoại (tùy chọn), đồng thời được bảo hành 6 năm đối với xe và 8 năm đối với pin.

YADEA iCute H – 15,49 triệu đồng

YADEA iCute H sở hữu thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng khoảng 80 kg và chiều cao yên 720 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe được trang bị hệ thống đèn Full LED và ắc quy Graphene TTFAR 48V22Ah, cho quãng đường tối đa khoảng 70 km sau mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 38 km/h.

Mẫu xe tích hợp nền tảng AIGO với các tính năng như mở khóa qua ứng dụng, tìm xe bằng Bluetooth và chống trộm. Ngoài ra, xe còn có các trang bị như Smartkey, cốp dung tích 10 lít, hộc chứa đồ và chân chống ngắt điện.

VinFast Evo Lite – khoảng 14,28 triệu đồng

VinFast Evo Lite hiện được giảm giá còn khoảng 14,28 triệu đồng (chưa gồm pin), từ mức niêm yết 17 triệu đồng. Người dùng có thể lựa chọn mua hoặc thuê pin tùy theo nhu cầu.

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 2.300W, đạt tốc độ tối đa 49 km/h và có hai chế độ lái ECO, SPORT. Với một pin LFP 1,5 kWh, Evo Lite có thể di chuyển khoảng 85 km sau mỗi lần sạc; khi lắp hai pin, quãng đường tối đa theo công bố đạt khoảng 165 km. Đặc biệt, với khả năng đổi pin linh hoạt tại trạm, xe mang tới nhiều tiện lợi cho người sử dụng.

Ngoài khả năng kết nối eSIM để quản lý xe từ xa, Evo Lite còn được trang bị đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số, phanh đĩa trước, lốp không săm và sàn để chân phẳng. Xe được bảo hành 6 năm, trong khi pin LFP có thời gian bảo hành lên tới 8 năm.

Pega AuraS+ – 16,5 triệu đồng

Pega AuraS+ nằm trong nhóm xe máy điện giá phổ thông với thiết kế thanh lịch và hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 100 km sau mỗi lần sạc.

Mẫu xe được trang bị chìa khóa thông minh, đồng hồ điện tử, hệ thống đèn LED, phanh đĩa trước, lốp không săm cùng khung thép và vỏ nhựa ABS. Với mức giá niêm yết 16,5 triệu đồng, AuraS+ là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc xe máy điện dưới 19 triệu đồng.

Nhìn chung, với ngân sách hợp lý hiện nay khách hàng Việt đã có rất đa dạng các lựa chọn xe máy điện chất lượng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Nếu ưu tiên hiệu năng và pin bền, VinFast Evo Lite và Evo Grand Lite là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, YADEA OVA và iCute H phù hợp hơn với người dùng trẻ cần thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển. Pega AuraS+ là phương án tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị.