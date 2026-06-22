Xe điện mới không cần bằng lái, giá 19,3 triệu đồng, chạy 80 km mỗi lần sạc

Reo VYB được định vị ở vị trí cao cấp nhất trong dòng xe điện không yêu cầu bằng lái của thương hiệu Ampere, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, người lần đầu tiếp cận xe điện cũng như nhu cầu di chuyển và giao hàng tại các đô thị cấp II và III.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Reo VYB là xe được giới hạn tốc độ tối đa ở mức 25 km/h. Theo quy định hiện hành tại Ấn Độ, các phương tiện điện có tốc độ không vượt quá ngưỡng này không cần đăng ký với cơ quan quản lý giao thông và người điều khiển cũng không cần giấy phép lái xe. Điều đó giúp xe trở thành lựa chọn phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những người đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển cá nhân đơn giản và tiết kiệm.

Reo VYB sở hữu thiết kế hiện đại và thể thao hơn đáng kể. Xe sử dụng kiểu dáng tay ga sàn phẳng quen thuộc nhưng được tạo hình trẻ trung với cụm đèn pha đặt trên yếm trước, tích hợp đèn LED định vị ban ngày. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở hệ thống đèn trang trí trên các ốp thân xe bên hông, trang bị hiếm gặp trong phân khúc xe điện giá phổ thông. Khách hàng có thể lựa chọn bốn màu sơn gồm Warm White, Pastel Purple, Dark Grey và Aqua Metallic.

Về trang bị vận hành, Ampere Reo VYB sử dụng bánh trước kích thước 12 inch đi kèm phanh đĩa, trong khi bánh sau tích hợp động cơ điện dạng hub motor công suất 0,25 kW, tương đương khoảng 0,335 mã lực. Mô-men xoắn cực đại đạt 35 Nm, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị với tải trọng cơ bản. Xe có khoảng sáng gầm 140 mm cùng chiều dài cơ sở 1.310 mm, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường.

Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 1,44 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, Reo VYB có thể di chuyển tối đa 80 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn IDC, đồng thời đây cũng là quãng đường thực tế mà hãng tự tin khẳng định người dùng có thể đạt được trong điều kiện sử dụng thông thường. Thời gian sạc đầy pin từ 0 đến 100% vào khoảng 5 giờ 30 phút. Xe có khả năng leo dốc 6 độ và duy trì tốc độ tối đa 25 km/h.

Reo VYB sở hữu màn hình LCD kỹ thuật số, hệ thống chiếu sáng LED, chức năng khởi động không cần chìa khóa thông qua remote thông minh, chế độ lùi hỗ trợ xoay trở trong không gian hẹp, chân chống giữa và khoang chứa đồ dưới yên dung tích 24 lít.

Tại thị trường Ấn Độ, Ampere Reo VYB được niêm yết với giá 69.499 Rupee - khoảng 19,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.