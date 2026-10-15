Honda PCX160 2027 trở lại thị trường Malaysia sau 6 năm vắng bóng

Từng là mẫu maxi-scooter được ưa chuộng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, Honda PCX160 đã dần rút khỏi một số thị trường từ năm 2021, trong đó có Malaysia và Việt Nam. Mới đây, Honda đã giới thiệu PCX160 phiên bản 2027 tại Malaysia, đánh dấu sự trở lại của dòng xe tay ga này tại thị trường Đông Nam Á.

Về thiết kế và trang bị, PCX160 2027 tại Malaysia không có nhiều khác biệt so với phiên bản đang được phân phối tại Thái Lan. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 157 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp hệ thống SOHC 4 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động V-Matic và hệ truyền động dây đai.

Honda PCX160 2027 có trọng lượng 132 kg, bình nhiên liệu dung tích 8,1 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 2,3 lít/100 km. Với mức tiêu hao này, xe có thể đạt phạm vi di chuyển lý thuyết khoảng 350 km sau mỗi lần đổ đầy bình. Trên thực tế, quãng đường vận hành sẽ thay đổi tùy theo điều kiện giao thông, địa hình và phong cách lái xe.

Về công nghệ an toàn, PCX160 2027 được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, phanh chống bó cứng ABS ở bánh trước và khóa thông minh Smart Key. Xe còn có hệ thống Idling Stop, cho phép động cơ tự động tắt khi dừng xe và khởi động lại khi người lái tiếp tục di chuyển, góp phần giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện giao thông đông đúc.

Một trong những điểm đáng chú ý trên mẫu xe này là cụm đồng hồ TFT tích hợp hệ thống Honda RoadSync, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị bản đồ, định vị và dẫn đường cùng nhiều tính năng tiện ích khác. Những trang bị này giúp PCX160 tăng khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng hiện đại.

Khả năng chứa đồ cũng là một ưu điểm của PCX160 2027. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 30 lít, đủ để mang theo nhiều vật dụng cá nhân khi đi làm hoặc di chuyển trong thành phố. Phía trước xe được bố trí hốc chứa đồ có nắp đậy và cổng sạc USB, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Xe có chiều cao yên 764 mm và khoảng sáng gầm 134 mm, hướng đến sự thoải mái khi điều khiển cũng như khả năng vận hành linh hoạt trên đường phố. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau tích hợp bình chứa khí phụ từ xa.

Ở hệ thống phanh, Honda trang bị phanh đĩa thủy lực đơn cho cả hai bánh, trong đó ABS hoạt động trên bánh trước theo cấu hình một kênh. PCX160 2027 sử dụng bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch, đi kèm lốp có kích thước lần lượt 110/70 và 130/70.

Tại Malaysia, Honda PCX160 2027 được niêm yết với giá 13.549 ringgit, tương đương khoảng 86 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.