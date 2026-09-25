Honda Stylo 160 bổ sung màu tím “thủy chung”, giá từ 43 triệu đồng

Lần nâng cấp này chủ yếu tập trung vào việc bổ sung tùy chọn màu sắc, trong khi thiết kế, trang bị và hệ truyền động của xe gần như không thay đổi.

Honda Stylo 160 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế cổ điển đặc trưng với những đường nét mềm mại, kết hợp cùng loạt trang bị hiện đại. Xe được trang bị hệ thống đèn Full LED, bao gồm đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan. Phía sau, đèn hậu sử dụng thiết kế Smoke Lens, góp phần tạo diện mạo hiện đại và cá tính hơn.

Cụm đồng hồ trên xe là loại kỹ thuật số hoàn toàn, đi kèm hệ thống khóa thông minh Smartkey. Phía trước có hộc chứa đồ tích hợp nắp đậy và cổng sạc USB Type-A, giúp người dùng thuận tiện sạc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Không gian chứa đồ dưới yên có dung tích 16,5 lít, đủ để đáp ứng nhu cầu mang theo các vật dụng cá nhân khi sử dụng hàng ngày. Xe sử dụng bình nhiên liệu dung tích 5 lít, phù hợp với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị.

Về hệ thống treo, Stylo 160 sử dụng phuộc trước dạng ống lồng kết hợp giảm xóc phía sau. Xe có hai phiên bản ABS và CBS. Bản ABS được trang bị phanh đĩa trên cả hai bánh, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh. Trong khi đó, bản CBS sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, đi kèm hệ thống phân bổ lực phanh CBS nhằm tăng hiệu quả và độ an toàn khi phanh.

Ở phiên bản mới, Honda Stylo 160 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 160cc. Động cơ cho công suất tối đa 11,3 kW, tương đương khoảng 15,4 PS tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Tại Indonesia, Honda Stylo 160 bản CBS có giá 29,695 triệu rupiah, tương đương khoảng 43 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản ABS có giá 32,686 triệu rupiah, tương đương khoảng 47,5 triệu đồng.