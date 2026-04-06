Honda Stylo 160 2026 tung bản màu lạ, hút dân chơi xe

Ở phiên bản 2026, hãng xe Nhật Bản tập trung nâng cấp màu sắc và chi tiết hoàn thiện thay vì thay đổi về kỹ thuật. Mẫu xe được phân phối với ba phiên bản gồm CBS, ABS và ABS Special Burgundy, cung cấp tổng cộng 7 tùy chọn màu mới. Trong đó, màu Burgundy - thường xuất hiện trên các dòng xe cao cấp - trở thành điểm nhấn nổi bật, mang đến diện mạo khác biệt và sang trọng hơn.

Phiên bản CBS tiếp tục giữ vai trò tiêu chuẩn với mức giá dễ tiếp cận. Biến thể này được bổ sung màu Glam White, bên cạnh các lựa chọn hiện có như Glam Black và Glam Beige. Một số chi tiết được tinh chỉnh như logo Stylo thiết kế mới, phuộc trước và tay dắt sau hoàn thiện màu bạc, góp phần tăng tính tinh tế trong khi tổng thể vẫn hướng đến sự đơn giản, thực dụng.

Trong khi đó, phiên bản ABS được định vị cao cấp hơn với hai màu mới Royal Blue và Royal Brown, đi cùng màu Royal Green. Ngoại thất xe cũng được tinh chỉnh theo hướng sang trọng, thể hiện qua các chi tiết như phuộc trước và tay dắt sau chuyển sang tông đen, kết hợp viền đèn pha mang phong cách giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, tạo nên tổng thể hài hòa.

Đáng chú ý nhất là phiên bản ABS Special Burgundy – biến thể cao cấp nhất của dòng xe. Phiên bản này sở hữu nhiều chi tiết hoàn thiện nổi bật như yên xe hai tông màu, sàn để chân màu nâu đậm, logo Stylo màu đồng và tay dắt sau đồng bộ. Ngoài ra, các chi tiết ốp hông và ốp đèn pha được hoàn thiện dạng Black Chrome, góp phần gia tăng đáng kể cảm giác cao cấp và nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế retro đặc trưng.

Về vận hành, Honda Stylo 160 2026 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ dung tích 160cc, cấu hình 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như các hành trình tầm trung.

Các trang bị đáng chú ý vẫn được duy trì, bao gồm khung eSAF, hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc tiện ích, chìa khóa thông minh Honda Smart Key, cốp chứa đồ dung tích 16,5 lít và bình xăng 5,5 lít. Xe sử dụng bánh 12 inch đi kèm lốp bản rộng, đảm bảo sự ổn định khi vận hành trong điều kiện đô thị.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản CBS và ABS tiếp tục được phân định rõ. Bản ABS được trang bị phanh đĩa trước sau cùng hệ thống chống bó cứng phanh, trong khi bản CBS sử dụng phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống phía sau. Ngoài ra, phiên bản ABS còn có các chi tiết hoàn thiện cao cấp hơn như tông màu nâu chủ đạo và mâm xe màu Burnt Titanium, trong khi bản CBS hướng đến tông đen truyền thống.

Theo công bố, Honda Stylo 160 2026 tại thị trường Indonesia có giá khởi điểm khoảng 45 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.