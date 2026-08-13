MG 07 có thêm biến thể sử dụng động cơ lai PHEV hoàn toàn mới

Theo đó, MG 07 PHEV được phân phối với hai tùy chọn cấu hình bao gồm bản 245 Comfort Edition và bản 245 LiDAR Edition. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.886 x 1.900 x 1.478 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.858 mm.

Các thông số này hoàn toàn tương đồng với bản thuần điện đã ra mắt trước đó. Hãng xe cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất như Tím Morello, Hồng Milia, Trắng Salt Lake, Xanh Oxford, Xám Nottingham và Xanh California.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.886 x 1.900 x 1.478 mm.

Khoang cabin MG 07 PHEV được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng chống nắng với kết cấu hai lớp phủ bạc. Hàng ghế trước hỗ trợ sưởi và thông gió, trong khi hệ thống đèn nội thất có thể thay đổi qua 256 màu. Ngoài ra, xe còn có cửa cốp đóng mở điện thông minh, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 8,88 inch cùng màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch.

Về vận hành, xe sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid với sự kết hợp giữa mô-tơ điện DMH và động cơ xăng dung tích 1.5L. Đi kèm với hệ thống này là bộ pin lithium iron phosphate (LFP) do CATL cung cấp. Xe sở hữu khả năng di chuyển thuần điện đạt 245 km và tổng quãng đường hoạt động kết hợp lên tới 1.745 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Khoang cabin MG 07 PHEV được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng chống nắng.

Mô-tơ điện của xe sản sinh công suất tối đa 204 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 302 Nm. Trong khi đó, khối động cơ xăng đi kèm cung cấp công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Mức giá của bản hybrid hiện chưa được công bố, trong khi bản thuần điện đã bắt đầu được nhận đặt trước tại thị trường Trung Quốc với giá quy đổi khoảng 430 triệu đồng.