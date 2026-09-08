Honda NC750X 2027 chính thức lộ diện: 58,6 mã lực, DCT, “cốp” 23 lít

Ở đời 2027, Honda không thực hiện thay đổi lớn về thiết kế hay kết cấu mà chủ yếu bổ sung màu sơn mới cho NC750X 2027. Xe vẫn tiếp tục duy trì phong cách Adventure Crossover với kiểu dáng gọn gàng, thực dụng và thiên về khả năng di chuyển đường dài.

Một trong những đặc điểm thiết kế đáng chú ý nhất của NC750X nằm ở cách bố trí bình xăng và khoang chứa đồ. Thay vì đặt bình nhiên liệu ở vị trí thông thường phía trước người lái, Honda đưa bình xăng xuống bên dưới yên và tận dụng khoảng không phía trước để tạo thành một khoang chứa đồ dung tích 23 lít. Khoang chứa này có thể chứa một số loại mũ bảo hiểm Full Face cùng nhiều vật dụng cá nhân, giúp tăng đáng kể tính tiện dụng của xe trong quá trình sử dụng hàng ngày.

NC750X 2027 có kích thước tổng thể dài 2.210 mm, rộng 846 mm và cao 1.330 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.525 mm ở phiên bản hộp số sàn. Chiều cao yên được giữ ở mức 802 mm. Trọng lượng vận hành của bản hộp số sàn là 216 kg, còn phiên bản DCT có trọng lượng khoảng 226 kg.

Xe tiếp tục sử dụng cấu trúc được phát triển theo hướng cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt và sự ổn định khi touring. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng Showa đường kính 41 mm với hành trình 120 mm, trong khi phía sau là hệ thống Pro-Link kết hợp phuộc đơn có hành trình 120 mm.

Hệ thống phanh trước sử dụng hai đĩa phanh đường kính 296 mm kết hợp cùm phanh 2 piston và ABS, trong khi bánh sau được trang bị đĩa phanh 240 mm. Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch ở cả hai bánh, đi cùng lốp trước kích thước 120/70-ZR17 và lốp sau 160/60-ZR17. Cấu hình bánh 17 inch giúp NC750X phù hợp hơn với đường nhựa và những chuyến touring thay vì tập trung vào khả năng vượt địa hình khó như các mẫu Adventure thuần túy.

Về trang bị, NC750X 2027 được trang bị màn hình TFT Full Color kích thước 5 inch với công nghệ Optical Bonding nhằm cải thiện khả năng hiển thị dưới ánh sáng ngoài trời. Hệ thống Honda RoadSync cho phép kết nối xe với điện thoại thông minh, hỗ trợ người lái sử dụng các chức năng như dẫn đường, thực hiện cuộc gọi và điều khiển nhạc thông qua cụm công tắc trên ghi-đông. Cụm công tắc bên trái cũng được tích hợp đèn nền, giúp việc thao tác thuận tiện hơn khi di chuyển vào ban đêm.

Xe sử dụng hệ thống ga điện tử Throttle By Wire, đi kèm ba chế độ lái được cài đặt sẵn. Hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control, hay HSTC, cũng được trang bị và cho phép người lái điều chỉnh mức độ can thiệp tùy theo điều kiện vận hành. Ngoài ra, khoang chứa đồ 23 lít phía trước tiếp tục là trang bị mang tính đặc trưng, giúp NC750X có lợi thế đáng kể về tính thực dụng so với nhiều mẫu Adventure cùng phân khúc.

Cung cấp sức mạnh cho Honda NC750X 2027 là động cơ hai xi-lanh song song, SOHC, 8 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 745cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 43,1 kW, tương đương khoảng 58,6 PS, tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 4.750 vòng/phút.

NC750X 2027 tiếp tục có hai tùy chọn hộp số gồm hộp số 6 cấp và hộp số ly hợp kép DCT. Với phiên bản DCT, hệ thống có thể tự động sang số hoặc cho phép người lái chủ động chuyển số thông qua các công tắc trên ghi-đông. Honda cũng đã tinh chỉnh hệ thống DCT ở những lần cập nhật trước nhằm cải thiện khả năng kiểm soát khi xe chạy ở tốc độ thấp, đặc biệt trong quá trình khởi hành, bò chậm hoặc quay đầu trong không gian hẹp.

NC750X có mức tiêu thụ khoảng 3,5 lít/100 km theo tiêu chuẩn WMTC, tương đương khoảng 28,6 km/lít. Bình nhiên liệu có dung tích 14,1 lít, qua đó mang lại khả năng di chuyển gần 400 km sau mỗi lần đổ đầy trong điều kiện vận hành phù hợp.

Honda đồng thời sử dụng vật liệu Durabio, một loại nhựa có nguồn gốc sinh khối, trên một số chi tiết dàn áo của NC750X. Sau các lần cải tiến trước đó, tỷ lệ vật liệu thân thiện với môi trường và vật liệu tái chế được sử dụng trong các chi tiết thân xe đã tăng lên khoảng 34%. Đây là một phần trong định hướng giảm sử dụng nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ trên các mẫu xe máy mới của Honda.

Tại thị trường Anh, Honda NC750X 2027 có giá khởi điểm 7.599 bảng Anh - khoảng gần 268 triệu đồng.