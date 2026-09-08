Bộ đôi Honda Dream Thái biển ngũ quý 8, ngũ quý 7 giá hơn 700 triệu tại Hà Nội

Anh Đặng Quân, một người chuyên kinh doanh xe máy độc lạ tại Hà Nội, đang chào bán bộ đôi Honda Dream Thái với tổng giá hơn 700 triệu đồng. Điểm khiến hai chiếc xe có mức giá cao không chỉ nằm ở tuổi đời, mà còn ở tình trạng xe và đặc biệt là những bộ biển số được giới chơi xe đánh giá rất cao.

Trong đó, chiếc Honda Dream Thái mang biển số 29D1-888.88 được anh Quân đưa ra mức giá 450 triệu đồng. Chiếc còn lại mang biển 29M1-777.77 có giá 255 triệu đồng.

Theo anh Quân, cả hai đều thuộc dòng Dream Thái đời chót, trong đó chiếc xe được xác định sản xuất năm 2002 và mang đầu máy 824. Đây là giai đoạn cuối của dòng Dream Thái được người chơi xe tại Việt Nam săn tìm, bởi những chiếc xe còn giữ được tình trạng tốt sau hơn 20 năm sử dụng không còn nhiều.

Bộ đôi Honda Dream Thái với tổng giá hơn 700 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là hai chiếc Dream được chủ nhân làm lại toàn bộ theo hướng phục hồi, làm mới xe. Anh Quân cho biết xe được "dọn full mới cứng", sử dụng đồ Honda chính hãng và mới chỉ chạy roda sau khi hoàn thiện.

Với những người chơi Dream lâu năm, tình trạng thực tế của xe là yếu tố quyết định rất lớn đến giá trị. Một chiếc Dream Thái đời cũ có thể vẫn còn nguyên dáng, nhưng để đạt tới tình trạng gần như xe mới xuất xưởng lại là câu chuyện khác. Các chi tiết như dàn áo, tem, yên, tay lái, vành, hệ thống đèn, đồng hồ hay những chi tiết cơ khí đều phải được chăm chút kỹ lưỡng.

Về thiết kế, Dream Thái vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc với phần đầu xe vuông vức, thân xe thanh mảnh, yên dài và những đường nét đơn giản đặc trưng của mẫu xe từng một thời được xem là biểu tượng của sự sang trọng. Chính thiết kế không cầu kỳ này lại giúp Dream giữ được sức hút sau hàng chục năm.

Hai chiếc Dream được chủ nhân làm lại toàn bộ theo hướng phục hồi, làm mới xe.

Xe sử dụng động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích khoảng 100cc, làm mát bằng không khí và kết hợp hộp số 4 cấp. Công suất không phải yếu tố khiến Dream Thái được săn lùng ngày nay. Giá trị của những chiếc xe như bộ đôi của anh Quân nằm nhiều hơn ở nguồn gốc, đời xe, độ nguyên bản, tình trạng và lịch sử sở hữu.

Đặc biệt, hai bộ biển số ngũ quý 8 và ngũ quý 7 khiến giá trị của xe được đẩy lên đáng kể. Trong quan niệm của giới chơi xe biển đẹp, số 8 thường được đọc là "phát", gắn với ý nghĩa phát tài, phát lộc. Vì vậy, dãy 888.88 được nhiều người ưa chuộng. Việc cả 5 chữ số cùng là số 8 tạo nên dạng biển ngũ quý, vốn được xem là một trong những kiểu biển đẹp và hiếm.

Tương tự, số 7 cũng là một con số gây nhiều cách hiểu khác nhau. Trong giới chơi biển số, 777.77 thường được nhìn nhận theo hướng biểu tượng cho sự đặc biệt, quyền lực và khả năng "vượt" lên, bên cạnh cách lý giải theo quan niệm phong thủy của từng người. Khi xuất hiện liên tiếp 5 số 7, độ nhận diện của biển càng cao.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt quan niệm, những biển số dạng ngũ quý còn có giá trị ở sự khan hiếm. Với cùng một mẫu xe, hai chiếc có thể chênh nhau rất xa nếu một xe mang biển số thông thường còn chiếc kia sở hữu biển ngũ quý.

Honda Dream Thái từng là mẫu xe gắn với hình ảnh khá đặc biệt tại Việt Nam. Trong thời kỳ xe máy còn là tài sản lớn của nhiều gia đình, một chiếc Dream Thái không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn thể hiện khả năng kinh tế của chủ sở hữu. Sau hơn 20 năm, mẫu xe này lại bước sang một "đời sống" khác khi trở thành đối tượng sưu tầm.

Đặc biệt, thú chơi Dream Thái biển đẹp ngày càng tạo ra một phân khúc riêng. Người chơi không chỉ tìm một chiếc xe cũ để sử dụng mà săn những chiếc có đời sâu, số máy đẹp, xe nguyên bản, biển số dễ nhớ hoặc những bộ biển hiếm như tứ quý, ngũ quý, sảnh tiến.