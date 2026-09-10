VinFast VF 5 mới tiếp tục lộ diện với nhiều điểm nhận diện khác nhau

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh từ một đoạn clip ngắn cho thấy 4 chiếc xe VinFast đỗ thành hàng trong khu vực nhà máy. Dựa trên những đặc điểm nhận diện quen thuộc, đây nhiều khả năng là VF 5 facelift.

4 chiếc VinFast VF 5 mới được bắt gặp trong khu vực nhà máy. Ảnh cắt từ clip FB

So với phiên bản đang bán, phần hông xe gần như không thay đổi đáng kể. Những điều chỉnh tập trung chủ yếu ở đầu và đuôi xe, cùng thiết kế mâm mới.

Đáng chú ý, 4 chiếc xe không hoàn toàn giống nhau. Chiếc đầu tiên có dải trang trí mạ chrome tạo hình như cánh chim ở phần đầu, kết hợp bộ mâm hai tông màu đen - bạc. Chiếc thứ hai vẫn có dải chrome nhưng sử dụng mâm sơn đen toàn bộ.

Trong khi đó, chiếc cuối hàng sở hữu ngoại hình đơn giản hơn đáng kể, với mâm thép và không có dải trang trí chrome ở đầu xe. Sự khác biệt này cho thấy VF 5 facelift nhiều khả năng sẽ có nhiều phiên bản với trang bị khác nhau.

Hiện VF 5 có một mẫu xe phát triển trên cùng nền tảng là Herio Green, hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ. Vì vậy, chiếc xe có trang bị tối giản trong số những xe vừa lộ diện có thể là Herio Green thế hệ mới, dù VinFast chưa xác nhận thông tin này.

Một chiếc xe khác gắn logo VF 5 phía sau cũng được bắt gặp trong nhà máy trước đó. Ảnh: FB

Trước đó, một chiếc xe có ngoại hình tương tự bản cao cấp cũng từng được bắt gặp hoàn toàn không che tại nhà máy. Mẫu xe này nhiều lần xuất hiện trong lớp ngụy trang khi chạy thử. Một số chi tiết thiết kế của xe cũng từng được ghi nhận trong Công báo sở hữu công nghiệp hồi đầu năm.

Qua những hình ảnh rò rỉ, VinFast VF 5 facelift được cho là có cụm đèn chiếu sáng thiết kế sắc sảo hơn và sử dụng công nghệ LED. Đèn hậu được đưa lên vị trí cao hơn, nằm ngang với logo chữ V. Phía sau xe còn có cánh gió kéo dài hơn, trong khi bộ mâm được thiết kế lại.

Những thay đổi cũng xuất hiện rõ bên trong cabin. Hình ảnh xe chạy thử tại Ấn Độ từng được truyền thông nước này đăng tải cho thấy VF 5 mới sử dụng vô-lăng hai chấu, phần đáy được vát, cùng màn hình trung tâm kích thước lớn hơn.

Chiếc VinFast VF 5 chạy thử tại Ấn Độ có nội thất thay đổi rõ nét. Ảnh: Rushlane

Cửa gió điều hòa được thiết kế ẩn vào thanh ngang trên táp-lô, trong khi khu vực điều khiển trung tâm cũng được thay đổi. Đáng chú ý, cách bố trí màn hình trên xe thử nghiệm khác khá nhiều so với VF 5 hiện hành.

Về khả năng vận hành, VF 5 hiện tại sử dụng mô-tơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm và bộ pin 37,23 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 326 km sau mỗi lần sạc đầy. Một số thị trường từng xuất hiện thông tin về các cấu hình pin khác nhau, song thông số chính thức của VF 5 facelift tại Việt Nam vẫn chưa được VinFast công bố.

Việc liên tiếp xuất hiện xe hoàn thiện trong nhà máy cho thấy VinFast VF 5 facelift đang ở giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước khi ra mắt. Nếu được nâng cấp cả thiết kế lẫn trang bị, mẫu SUV điện này được kỳ vọng tiếp tục duy trì lợi thế trong nhóm xe đô thị giá dễ tiếp cận.