Honda Accord thế hệ mới có gì đặc biệt?

Honda Accord bản nâng cấp facelift sẽ ra mắt trong năm nay, dự kiến vào tháng 8/2026. Honda Accord hiện tại đã được 3 năm, Honda đang chuẩn bị đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đầu tiên. Trong một số báo cáo tại Nhật, bản cập nhật của Accord sẽ sớm trình làng.

Tại Nhật, một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho sedan cỡ trung, mặc dù về phía Honda vẫn chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt xe. Honda Accord bản nâng cấp mới có một số điểm nâng cấp ở mặt ngoại thất từ phần đầu xe đến lưới tản nhiệt. Thân xe sẽ có thêm những điểm nhận diện mới tăng tính hiện đại.

Honda Accord bản nâng cấp facelift dự kiến ra mắt vào tháng 8/2026.

Honda là hãng xe thận trọng trong phong cách thiết kế, nên Accord bản nâng cấp sẽ không có quá nhiều sự bất ngờ. Nội thất của Accord facelift có thể sẽ thêm một vài nâng cấp về công nghệ lẫn trang bị tiện nghi. Hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing tiếp tục cải tiến, tăng khả năng hỗ trợ người lái và nâng cao mức độ an toàn.

Sức mạnh động cơ có thể cũng tương tự như thế hệ hiện tại, thay vào đó công nghệ S+ Shift mới xuất hiện trên Honda Prelude và Civic có thể được tích hợp lên Accord, mang khả năng vận hành thể thao hơn.

Nội thất của Accord facelift có thể sẽ thêm một vài nâng cấp về công nghệ lẫn trang bị tiện nghi.

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu sedan cỡ trung này đã được làm mới vào giữa năm 2025 cho đời xe 2026, cùng với người "anh em" song sinh dành riêng cho thị trường này là Inspire. Phiên bản 2026 có nhiều nâng cấp hơn hẳn so với bản Bắc Mỹ và các quốc gia khác.

Các thay đổi gồm lưới tản nhiệt dạng ma trận và cản trước được thiết kế lại. Xe cũng được bổ sung các tùy chọn màu sắc mới, trong khi nửa dưới của cản sau có một vài tinh chỉnh nhỏ. Các thông tin chính thức của Accord phiên bản nâng cấp sẽ sớm được Honda cập nhật trong vài tháng tới.