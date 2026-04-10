Honda làm “dậy sóng” thị trường với sportbike 4 xy-lanh 400 cc

Đây là một bước đánh dấu sự trở lại của hãng trong phân khúc sportbike động cơ 4 xy-lanh 400 cc sau nhiều thập kỷ vắng bóng. Mẫu xe mới sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dựa trên nền tảng của CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept, mang đến hình ảnh hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn dễ tiếp cận với người dùng.

Khác với các mẫu xe đua chuyên dụng kiểu RR, CBR400R FOUR E-Clutch Concept được phát triển theo triết lý New Generation Sport, hướng đến trải nghiệm lái thú vị trong đời sống hàng ngày. Xe sở hữu kiểu dáng full-fairing với đường nét sắc sảo, hiện đại, thể hiện rõ ràng hiệu năng và công nghệ tiên tiến.

Điểm nhấn của mẫu xe là động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng mới, được thiết kế để hỗ trợ hệ thống Honda E-Clutch, kết hợp với công nghệ ga điện tử Throttle By Wire. Đây là phần của nền tảng mới, hướng đến trải nghiệm lái mượt mà và cao cấp hơn. Hiện chi tiết về thông số kỹ thuật và hiệu năng vẫn chưa được Honda công bố đầy đủ, do xe vẫn đang ở trạng thái concept.

Khung xe sử dụng khung thép ống tương tự bản naked, nhưng được tinh chỉnh để thể thao hơn với fairing riêng, tay lái tách rời và yên thiết kế mới. Tư thế lái vẫn thực dụng, giữ khoảng cách gác chân và yên gần giống bản naked, trong khi tay lái hạ thấp giúp người lái hơi cúi về phía trước nhưng vẫn thoải mái trong sử dụng hàng ngày.

Thiết kế của xe có nhiều điểm nổi bật. Đèn pha LED 4 bóng kết hợp đèn định vị thanh mảnh, đèn hậu nhỏ nhưng sáng cao, fairing nhiều lớp tạo cảm giác ba chiều và thể thao. Lốp trang bị sẵn là Pirelli Diablo Rosso IV, tương tự bản naked concept ra mắt cùng thời điểm.

Theo nhà sản xuất, mẫu xe này khác biệt rõ rệt so với CBR400R 2 xy-lanh hiện có. CBR400R FOUR E-Clutch Concept vẫn giữ đặc trưng sport dễ lái, nhưng sở hữu động cơ 4 xy-lanh mạnh mẽ và hình ảnh cao cấp hơn. Nhiều khả năng bản thương mại sẽ chỉ trang bị hệ thống E-Clutch và dự kiến ra mắt chính thức vào mùa hè năm nay.