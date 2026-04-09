SUV càng nhiều công nghệ, người lái càng “thui chột” kĩ năng?

Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, chiếc SUV, vốn từng là biểu tượng của khả năng kiểm soát và trải nghiệm cơ học đã chuyển mình thành một “thiết bị số hóa” trên bánh xe. Những màn hình cỡ lớn thay thế bảng điều khiển truyền thống, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) can thiệp ngày càng sâu, còn người lái dường như lùi dần về vai trò giám sát.

Câu hỏi vì thế không còn là công nghệ có tốt hay không, mà là: khi SUV ngày càng thông minh, liệu con người phía sau vô-lăng có đang dần “thoái hóa” kỹ năng?

Khi SUV không còn là “cỗ máy”, mà là “hệ sinh thái công nghệ”

Một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này là Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Với mức giá từ khoảng 1,069 đến 1,369 tỷ đồng tại Việt Nam (tháng 3/2026), mẫu SUV này không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà gần như là một “không gian số” di động.

Cabin của Santa Fe được thiết kế theo triết lý tối giản cực đoan: phần lớn nút bấm vật lý bị loại bỏ, nhường chỗ cho cụm màn hình kép 12,3 inch và các giao diện cảm ứng. Những thao tác từng mang tính phản xạ như chỉnh điều hòa, âm lượng, chế độ lái, nay được “dịch” thành tương tác số.

Song đáng chú ý hơn là tầng công nghệ phía sau. Gói ADAS trên Santa Fe bao gồm điều khiển hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn (LFA/LKA), phanh khẩn cấp tự động (FCA), giám sát điểm mù (BCA/BVM)… Những hệ thống này không chỉ hỗ trợ, mà trong nhiều tình huống thực tế có thể thay thế phần lớn thao tác của người lái trên cao tốc.

Ở một cực khác, Ford Territory, mẫu SUV phổ thông hơn cũng nhanh chóng “dân chủ hóa” công nghệ. Những tính năng từng chỉ xuất hiện ở xe cao cấp nay đã trở thành trang bị quen thuộc: màn hình lớn, giao diện số hóa, ADAS cơ bản.

Trong khi đó, Mazda CX-5 đại diện cho triết lý khác biệt. Dù vẫn sở hữu các công nghệ an toàn hiện đại, CX-5 giữ lại nhiều nút bấm vật lý, đồng thời duy trì cảm giác lái “cơ học” rõ nét, vô-lăng đầm, phản hồi chân ga tuyến tính, ít bị “lọc” bởi điện tử.

Ba mẫu xe, ba triết lý và cũng là ba lát cắt tiêu biểu cho cách ngành công nghiệp ô tô đang tái định nghĩa vai trò của con người.

Công nghệ: Mở rộng an toàn, nhưng thu hẹp trải nghiệm?

Không thể phủ nhận, sự phát triển của ADAS đã góp phần đáng kể vào việc giảm tai nạn giao thông. Các hệ thống như phanh tự động hay cảnh báo lệch làn đặc biệt hữu ích trong môi trường giao thông phức tạp, nơi sai sót của con người có thể phải trả giá đắt.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở “hiệu ứng phụ” của sự tiện nghi này.

Khi một chiếc xe có thể tự giữ làn, tự điều chỉnh tốc độ, tự cảnh báo nguy hiểm, người lái dễ rơi vào trạng thái phụ thuộc. Các nghiên cứu về hành vi lái xe từng chỉ ra rằng khi mức độ hỗ trợ tăng lên, mức độ tập trung của người điều khiển có xu hướng giảm xuống, nghịch lý quen thuộc trong các hệ thống tự động hóa.

Thực tế vận hành cũng cho thấy: người lái xe sử dụng ACC thường ít duy trì khoảng cách chủ động; người quen với hỗ trợ giữ làn dễ lúng túng khi chuyển sang xe không có tính năng này; còn những thao tác cơ bản như kiểm soát vô-lăng trong tình huống khẩn cấp có thể bị “mài mòn” theo thời gian.

Ở góc độ này, nhận định “công nghệ làm thui chột kỹ năng” không phải là một lời phóng đại.

Nhưng lỗi không nằm ở công nghệ

Dẫu vậy, quy kết hoàn toàn cho công nghệ là một cách nhìn đơn giản hóa.

Bản chất của ADAS không phải để thay thế con người, mà để bù đắp sai sót. Những hệ thống như trên Hyundai Santa Fe hay Ford Territory đều được thiết kế với giả định rằng người lái vẫn là trung tâm, công nghệ chỉ đóng vai trò “lưới an toàn”.

Vấn đề phát sinh khi người dùng hiểu sai vai trò đó.

Không ít tài xế coi ACC là “tự lái”, hoặc tin rằng hệ thống giữ làn có thể xử lý mọi tình huống. Trong khi thực tế, các hệ thống này vẫn có giới hạn: nhận diện kém trong điều kiện thời tiết xấu, phản ứng chậm với tình huống bất ngờ, hoặc đơn giản là không được thiết kế cho môi trường giao thông hỗn hợp như tại Việt Nam.

Nói cách khác, công nghệ không làm con người kém đi mà chính cách con người sử dụng công nghệ mới là yếu tố quyết định.

Sự đánh đổi: Tiện nghi hay kỹ năng?

Điểm đáng bàn nằm ở sự đánh đổi âm thầm nhưng rõ rệt.

Những chiếc SUV hiện đại như Hyundai Santa Fe mang lại trải nghiệm “nhàn rỗi” chưa từng có: cabin yên tĩnh, thao tác tối giản, hệ thống hỗ trợ can thiệp sâu. Người lái ít phải xử lý, ít phải suy nghĩ, và cũng ít cảm nhận hơn.

Ngược lại, các mẫu xe như Mazda CX-5 giữ lại một phần “ma sát” cần thiết, thứ buộc người lái phải tương tác, phải cảm nhận và qua đó duy trì kỹ năng.

Đây không chỉ là khác biệt về sản phẩm, mà là khác biệt về triết lý:

- Một bên hướng tới tiện nghi tối đa

- Một bên bảo tồn trải nghiệm lái

- Không có đúng sai tuyệt đối, nhưng rõ ràng có sự đánh đổi.

Tương lai: Người lái sẽ biến mất, hay tiến hóa?

Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, SUV trong tương lai gần sẽ tiến tới mức tự động hóa cao hơn, nơi vai trò của con người ngày càng bị thu hẹp. Khi đó, câu chuyện “thui chột kỹ năng” có lẽ sẽ không còn ý nghĩa, bởi kỹ năng lái xe có thể trở thành thứ không còn cần thiết.

Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, sự cân bằng là yếu tố then chốt.

Người lái cần hiểu rõ giới hạn của công nghệ, thay vì phó mặc hoàn toàn. Các nhà sản xuất cũng cần thiết kế hệ thống theo hướng “hỗ trợ có trách nhiệm”, tránh tạo cảm giác an toàn giả tạo.

Và quan trọng hơn cả, trải nghiệm lái, thứ từng là linh hồn của ô tô không nên bị đánh đổi hoàn toàn cho sự tiện nghi.

Kết luận

SUV ngày càng nhiều công nghệ không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ, con người có đang để công nghệ làm thay phần việc của mình quá nhiều hay không.

Những chiếc xe như Hyundai Santa Fe hay Ford Territory cho thấy tương lai của sự tiện nghi và an toàn. Trong khi đó, Mazda CX-5 nhắc nhở rằng cảm giác lái và kỹ năng vẫn có giá trị riêng.

Rốt cuộc, câu trả lời không nằm ở chiếc xe mà nằm ở người cầm lái.

Công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế hoàn toàn bản năng và sự tỉnh táo. Và nếu người lái lựa chọn buông bỏ, thì sự “thui chột” không phải là hệ quả của máy móc, mà là hệ quả của chính con người.